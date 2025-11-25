【12月最新】高股息ETF便宜價位表 | 少了收益平準金能配多少？
雖然台股持續高檔表現，但其實多數高股息的股價仍然處在年線之下的困境，一些人決定跳車、另一些人則維持腳步持續買進，年線之下的價格同時可能也透露出便宜價位的信號。本篇來幫大家更新2025年12月最新的高股息便宜價位參考表。
________________________________________
高股息便宜價計算方法
我們拿高股息近四季配息金額，分別以殖利率5%、6%、7%、8%、9%、10%去回推價格，那麼就可以大致推算便宜價落在什麼區間來做為參考，下表筆者幫大家整理出目前的便宜價位表供參考，配息未滿一年的ETF就先不納入。
這邊以殖利率5~6%做為合理價位，以季配、半年配來說平均落在合理偏低價位；另外雖然看到月配高股息普遍落在偏高的位子，主要受到上半年降息風影響，近幾個月其實開始看到月配息表現有回穩跡象，大家可以關注這塊。
【附免費工具】反映真實股利！扣除收益平準金計算
收益平準金是為了避免短時間因持有人數大幅提升導致股息遭稀釋的機制，不過這個機制本質上就是將投資人的「本金」做為配息「還」給投資人，那麼就也可能遇到ETF為了拉高殖利率吸引買氣而配發高比例的收益平準金來灌水。
因此這邊筆者額外製作一個小工具來查詢高股息ETF扣除收益平準金後的真實配息情況(股利所得+利息所得+已實現資本利得+其他)，方便大家可以用不同的角度來判斷目前的高股息價位是昂貴還是便宜，下載ETF存股計畫APP即可免費使用工具。(下載APP後再次點擊下方連結或按鈕就能打開工具囉！)
________________________________________
(圖片來源：ETF存股計畫/責任編輯：Tim)
________________________________________
＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。
＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。
