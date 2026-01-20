12月最熱賣iPhone排行榜揭曉！這款容量意外成最大變數

【記者趙筱文／台北報導】台灣智慧手機市場12月買氣明顯降溫，高單價的iPhone首當其衝。根據最新通路銷售數據，12月全台手機銷量約44萬台，月減約15%，銷售額跌幅更擴大至20%。在年末旅遊、聚餐等支出分流下，原本被視為年終換機旺季的12月，實際表現不如預期，iPhone單機平均銷量更出現近兩成的下滑。

從熱銷排行來看，12月iPhone銷售冠軍由Apple旗下的iPhone 17 Pro（256GB） 回鍋奪下，標準版iPhone 17（256GB） 則退居第二。通路分析，當新機上市熱度消退後，消費者購機行為回歸理性，比較的不再只是「要不要換」，而是「該不該多花一點錢直上Pro」。在鏡頭規格、螢幕更新率與整體使用年限考量下，Pro系列仍被視為較具保值性的選項。

廣告 廣告

不過，並非所有iPhone都能撐住買氣。其中iPhone 17（512GB） 成為12月表現最疲弱的現役機型，單月銷量大跌23%。通路直言，關鍵在於大容量版本的加價幅度，已明顯逼近Pro系列入門款價格，多數消費者在相近預算下，會優先選擇具備三鏡頭與高更新率螢幕的Pro機型，而非單純增加儲存空間的標準版。

至於前代機型iPhone 16（128GB），則已呈現典型的產品生命週期尾聲特徵，12月排名再下滑至第18名，單機銷量月減21%。通路庫存資料顯示，該機型多數門市已不再補貨，僅剩零星現貨流通，實際銷售狀況更接近清庫存階段，銷量變化也反映通路端在庫存去化與價格平衡之間的拉鋸。

通路業者指出，12月 iPhone銷量走弱，並非單純需求消失，而是換機時點延後。部分消費者已在前幾波促銷檔期提前換機，另一部分則選擇觀望後續價格變化，或等待下一代新機消息明朗。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

「小龍女」柳柳與BMW男獨處香閨 再爆「約滿不續」味全龍一次回應

莫莉助理揭「輕生住院7天真相」 心寒：她叫我簽保密馬上走

許聖梅爆2026演藝圈2大預言 女神淪小三、歌王婚變

