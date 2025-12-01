12月桶裝瓦斯價格曝！中油：適度調整反應成本

台灣中油公司今（1）日表示，維持亞鄰最低價、適度調整反應成本，宣布自明日凌晨0時起，12月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲1.7元；車用液化石油氣每公升調漲0.9元。

台灣中油強調，此次調整並未完全反應成本，未調足之處由台灣中油持續吸收成本。為配合政府穩定物價政策，國內液化石油氣售價自110年起長期未反映實際氣源成本，110年至113年液化石油氣產品累計吸收金額443億元、114年截至10月底液化石油氣產品累計吸收金額約102億元，今(114)年12月適度調整液化石油氣價格。

廣告 廣告

中油表示，調整後國內液化石油氣售價仍遠低於亞洲鄰近國家。有關各項液化石油氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之液化石油氣參考牌價表。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

LINE年底分手iPASS MONEY 開通方式、雷區避坑懶人包一次看

台啤永豐雲豹桃園巨蛋迎年末對戰 抽電玩遊戲主機組歡慶聖誕