12月歷史勝率近8成 黃世聰：年底資金行情啟動 五大族群最看好

財經專家黃世聰在最新一集《聰明理財大小世》節目中指出，根據台股歷史數據統計，12月是全年最容易上漲的月份，月線收紅機率高達79%，平均漲幅達3.86%。從時序來看，12月到隔年1至3月都是傳統旺季，投資人不應錯過年底這波行情。

黃世聰分析，今年12月特別值得期待有兩大關鍵因素。首先，美國聯準會已在12月1日正式結束縮表政策，過去幾年聯準會持續回收市場資金，造成流動性緊縮，如今結束縮表意味資金壓力解除。其次，聯準會預計12月將再降息1碼，市場預估機率達87%，貨幣環境將更加寬鬆，有利股市表現。

廣告 廣告

觀察美股動態，黃世聰指出蘋果、Google股價創新高，博通、艾司摩爾等設備股表現強勁，矽光子代表廠Lumentum更是漲幅翻倍，這些都為台股相關族群指引方向。他特別點名五大值得關注族群：ASIC族群的聯發科、世芯-KY受惠博通效應；CPO矽光子概念股聯亞、波若威、穩懋，因應AI晶片傳輸需求；散熱族群健策、高力解決晶片功率問題；電力相關的台達電、AES-KY因應AI電力需求；以及缺貨題材的南亞科和台玻。

黃世聰特別強調，矽光子技術正成為產業新顯學，連Marvell也看好此領域發展。他提醒投資人，在錯過今年大部分行情後，更不應錯過接下來幾個月的資金行情機會。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《聰明理財大小世》！ *投資警語：投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力。

更多品觀點報導

永豐金估2026台股區間25000~33000點 擁抱黃金、AI與台幣！

統一證2026投資展望！台股劍指3萬4988點 選股點名這些

