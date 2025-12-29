12月消費信心膠著持平 學者：台美關稅敲定後料將巨變

中央大學台灣經濟發展研究中心今天(29日)發布12月消費者信心指數(CCI)總指數為64.3點，較上月微降0.35點，算是持平發展。中央大學台經中心執行長吳大任分析，台美關稅談判未定，使得台灣消費信心膠著、持平，待協議敲定，不確定性消除後，預期消費信心不是大起就是大落。

中央大學台經中心在訪問2,977位台灣地區20歲以上民眾後，公布12月消費者信心指數(CCI)總指數為64.3點，較11月微降0.35點，6項分項指標「2升4降」。其中，物價水準、家庭經濟狀況等指標上升；國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財貨等4項指標下降，不過幅度都相當有限。例如上升部分，以家庭經濟狀況指標升幅0.05點最多；下降方面，則以購買耐久性財貨指標降幅1.06點最大。

中央大學台經中心執行長吳大任分析，總指數、分項指標都算持平發展，震盪幅度最多的購買耐久性財貨指標下降超過1點，主要與台灣央行12月理監事會議沒有鬆綁第七波房市信用管制有關。

回顧今年消費信心走勢，吳大任表示，今年第一季CCI仍維持在70幾分水準；第二季受美國對等關稅(Reciprocal Tariff)政策因素影響，CCI顯著下跌。第三季對等關稅實際上路後，對台出口產品課稅範圍有限，而我國主力出口產品歸類在美國232條款關稅，因232關稅未定，加上AI需求不墜下，使得出口創新高，下半年經濟雖然不錯，但屬於K型化發展，不同消費群體和產業的成長速度差異巨大，CCI一路膠著、持平。

吳大任強調，台美關稅協議是影響台灣經濟非常重要的因子，一旦敲定，不確定性消除，消費信心不是大起、就是大落。他說：『(原音)台美談判最後的結果到底是怎麼樣？台灣決定要到美國去做多大的投資？232條款有關半導體關稅的部分對台灣影響如何？這些應該到了明年第一季的時候，這些資訊都會慢慢出來，到時候有比較確定的一些結果之後，我想消費信心它不是大幅的往上，就是可能是大幅的往下。目前因為未來很多事情都還不是太清楚，所以說現在就是在膠著的狀態。』

吳大任表示，在台美關稅談判中，可確認的是台灣將增加對美投資，未來恐排擠台灣民間投資，對台經濟影響可能長達10年，且「不僅錢過去，人也要過去」，高薪工作機會將轉移至美國，進而影響台灣內需，需審慎以對。不過，他也指出，企業即使赴美投資，因其競爭力仍在，發展不至於衰退，料將繼續支撐股市走揚。