12月消費者信心指數轉跌 多數民眾認台股追高投資偏保守

台灣經濟發展研究中心執行長吳大任說明，「比較短期的這些影響，那這次影響它有些損失，甚至可能也是有些保險可以去彌補，所以我覺得對我們台灣長期的影響其實還是有限的，當然還是要看我們台灣基本上就是在地震帶，所以說只要在台灣生產就是要面對這樣的問題。」

台股盤中仍維持高檔震盪，盤中最高一度漲232點，站上2萬8788點，再創歷史新高；權值股台積電撐盤，指數表現強勢。

不過學者也提醒，這波行情主要由特定族群與資金推升，並未全面反映在民眾信心上。12月消費者信心指數顯示「投資股票時機」明顯下滑，顯示多數民眾認為台股追高，持觀望態度。