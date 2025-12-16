12月穿戴裝置熱銷TOP10出爐！AirPods Pro 3沒有意外直接空降冠軍
記者李鴻典／台北報導
年末節慶氣氛升溫，聖誕交換禮物與年終送禮需求同步爆發，傑昇通信觀察，近兩週來門市詢問重心不再只集中於新款手機，耳機與智慧手錶意外成為熱門選項；傑昇通信公布穿戴裝置熱銷TOP10榜單，前十名中光是耳機就佔了七款。
傑昇通信公開12月1日至15日期間高人氣TOP10的穿戴裝置，光是Apple的穿戴裝置就佔一半，甚至包辦前三名，再次驗證在穿戴裝置市場的高度黏著度；剛上市的AirPods Pro 3直接空降冠軍，關鍵在於它延續前代優異的主動降噪體驗是前代的2倍，同時在配戴舒適度與音質細節上再進化，更具備臨床級助聽器功能，適合的年齡層更廣泛，成為不少果粉挑選聖誕禮物時的首選。
安卓品牌耳機在榜單的存在感同樣不容忽視。排名第四的OPPO Enco Buds3 Pro，以1,490元的入手價吸引預算型消費者目光，這款耳機主打清晰通話與穩定連線，外型簡約、操作直覺，對於學生族或首次購入真無線耳機的族群來說，是相當友善的選擇；vivo TWS 3e同樣受到青睞，價格落在1,990元。
榜單後段出現幾款少見的特色耳機，像是Biosong B7小飾界斜掛式無線藍牙耳機，近期在門市的詢問度明顯增加，主因在於它採用劃時代的「親膚零感耳夾式」與「斜掛式結構」設計，擺脫傳統耳機對耳道的侵入與壓迫，聖誕檔期下殺6折，從原價3,290元降至1,990元，價差達1,300元；專注運動族群的SHOKZ OpenRun Air S803 Air骨傳導耳機，戴起來幾乎感受不到負擔，其人體工學貼耳設計經過精密計算，確保在劇烈奔跑、跳躍或頭部大幅度擺動時，耳機依然能穩固地貼合頭部，徹底告別耳機頻繁滑落或移位的困擾。
至於智慧手錶，榜單中同樣出現三款具代表性的熱銷機型，Apple Watch Series 11鋁金屬46mm GPS版吸引重度果粉、Watch SE第三代44mm GPS版則以親民價格，成為首次入手Apple Watch族群的熱門選擇；排名第七的vivo Watch GT，銷量甚至超越Apple Watch SE第三代，傑昇通信認為，vivo Watch GT以3,690元的定價切入市場，主打長續航與基本健康功能。
