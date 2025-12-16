12月穿戴裝置熱銷TOP10出爐！AirPods Pro 3沒有意外直接空降冠軍

記者李鴻典／台北報導

年末節慶氣氛升溫，聖誕交換禮物與年終送禮需求同步爆發，傑昇通信觀察，近兩週來門市詢問重心不再只集中於新款手機，耳機與智慧手錶意外成為熱門選項；傑昇通信公布穿戴裝置熱銷TOP10榜單，前十名中光是耳機就佔了七款。

果粉信仰與實用性兼具！AirPods系列霸榜前三名，上市新品成最大亮點。（圖／品牌業者提供）

傑昇通信公開12月1日至15日期間高人氣TOP10的穿戴裝置，光是Apple的穿戴裝置就佔一半，甚至包辦前三名，再次驗證在穿戴裝置市場的高度黏著度；剛上市的AirPods Pro 3直接空降冠軍，關鍵在於它延續前代優異的主動降噪體驗是前代的2倍，同時在配戴舒適度與音質細節上再進化，更具備臨床級助聽器功能，適合的年齡層更廣泛，成為不少果粉挑選聖誕禮物時的首選。

傑昇通信12月穿戴裝置熱銷TOP 10機型。（圖／品牌業者提供）

安卓品牌耳機在榜單的存在感同樣不容忽視。排名第四的OPPO Enco Buds3 Pro，以1,490元的入手價吸引預算型消費者目光，這款耳機主打清晰通話與穩定連線，外型簡約、操作直覺，對於學生族或首次購入真無線耳機的族群來說，是相當友善的選擇；vivo TWS 3e同樣受到青睞，價格落在1,990元。

榜單後段出現幾款少見的特色耳機，像是Biosong B7小飾界斜掛式無線藍牙耳機，近期在門市的詢問度明顯增加，主因在於它採用劃時代的「親膚零感耳夾式」與「斜掛式結構」設計，擺脫傳統耳機對耳道的侵入與壓迫，聖誕檔期下殺6折，從原價3,290元降至1,990元，價差達1,300元；專注運動族群的SHOKZ OpenRun Air S803 Air骨傳導耳機，戴起來幾乎感受不到負擔，其人體工學貼耳設計經過精密計算，確保在劇烈奔跑、跳躍或頭部大幅度擺動時，耳機依然能穩固地貼合頭部，徹底告別耳機頻繁滑落或移位的困擾。

詢問度頗高的Biosong B7夾耳式耳機，無需深入耳道，就能穩固佩戴並傳遞聲音。（圖／品牌業者提供）

至於智慧手錶，榜單中同樣出現三款具代表性的熱銷機型，Apple Watch Series 11鋁金屬46mm GPS版吸引重度果粉、Watch SE第三代44mm GPS版則以親民價格，成為首次入手Apple Watch族群的熱門選擇；排名第七的vivo Watch GT，銷量甚至超越Apple Watch SE第三代，傑昇通信認為，vivo Watch GT以3,690元的定價切入市場，主打長續航與基本健康功能。

旗艦款Apple Watch Series 11全面進化的健康監測功能，成為果粉首選。（圖／品牌業者提供）

Sony Taiwan 即日起至2026/3/1祭出冬日迎新優惠活動，精選極致細膩影音的BRAVIA全系列以及超人氣數位相機、藍牙耳機、喇叭等優質產品推出限時回饋，放大普發萬元價值，在歲末佳節添購好禮迎新年! 凡於活動期間選購人氣大尺寸BRAVIA Y-85XR90 或Y-98XR50 機種註冊即贈家庭劇院HT-A8000，完美升級旗艦視聽組合，購買BRAVIA Y-85XR70或Y-85XR50完成註冊則可獲得Xperia 10 VII智慧手機。

Sony多件式及單件式家庭劇院最高現折NT$3,000優惠，加碼註冊送最高NT$3,000好禮即享券。（圖／品牌業者提供）

為響應環保永續，活動期間選購BRAVIA節能機種註冊就送最高價值NT$5,000好禮即享券，入手指定機種再享BRAVIA Cam限時加購價 NT$3,990 (原價NT$5,990) ，選購頸掛式揚聲器HT-AN7 並完成註冊也可獲得NT$500好禮即享券！Sony多/單件式家庭劇院和重低音、後環繞揚聲器也帶來最高現折NT$3,000優惠和加碼註冊送最高NT$3,000好禮即享券。

Sony多項個人音響/娛樂設備也推出限時優惠價：年度新品超人氣旗艦級耳罩式降噪耳機WH-1000XM6折抵NT$ 1,000，註冊並完成問卷再送好禮即享券NT$ 300，LinkBuds系列、多彩系列真無線耳機、無線藍牙喇叭、電競INZONE全系列和指定Walkman數位隨身聽則祭出最高省NT$13,000優惠。

Sony WH-1000XM6無線藍牙降噪耳機祭出現折NT$1,000優惠，完成問卷並註冊再送NT$300好禮即享券。（圖／品牌業者提供）

而受專業人士推崇的Sony 數位影像產品包含電影級數位相機FX3/FX2/FX30系列、全片幅相機 α 系列指定機種、Vlog相機ZV系列和隨身相機RX100 VII系列，則提供最高現折NT$8,000或註冊送原廠電池等回饋；熱銷的 α 系列 E 接環鏡頭以及麥克風等配件也同享期間限定的專屬優惠。

活動期間Sony全片幅α系列、Vlog全方位好評ZV-E1、E10系列與ZV-1系列人氣相機及旗艦隨身相機RX100 VII系列，於活動期間特別回饋包含最高現折NT$5,000(圖為ZV-E10 II)。（圖／品牌業者提供）

歲末將近，無論你正在準備聖誕交換禮物，或想在年底為辛苦一年的自己挑選一份獎勵，EDIFIER 全新推出的 EVOBUDS PRO 藍牙抗噪翻譯耳機，都是值得列入口袋清單的高 CP 值選擇。EVOBUDS PRO藍牙抗噪翻譯耳機支援 21 種語言的即時 AI 語音翻譯功能，並具備強大的聆聽與通話功能。

EVOBUDS PRO藍牙抗噪翻譯耳機搭載藍牙6.0技術，提供穩定且低延遲的連線體驗，啟用低延遲遊戲模式還可享受最低60ms的超靈敏音訊。（圖／品牌業者提供）

在外型設計上，也提供星幻銀和星空黑兩款色系選擇，而鏡面電鍍工藝外盒呈現出低調卻精緻的金屬光澤，進一步增添配戴時的質感品味。EVOBUDS PRO 藍牙抗噪翻譯耳機建議售價新台幣 2,290 元，即日起可至 EDIFIER 官方購物網或洽各大銷售據點選購。

EDIFIER EVOBUDS PRO藍牙抗噪翻譯耳機使用輕量化入耳的設計，就算長時間配戴耳機依然舒適無負擔。（圖／品牌業者提供）

進入2025年最後一個月，聖誕跨年也倒數，中嘉寬頻推出多元影音串流方案及限時優惠，針對喜愛觀看歐美影集、旗艦台劇的用戶，限時推出「CATCHPLAY+」單購優惠，市價下殺4折、只要月付$99(市價$250)，搭配指定約期再送8張電影單租券，可兌換觀看單租專區的「單片租借」院線電影。

中嘉寬頻推聖誕跨年限時優惠！CATCHPLAY+下殺$99、請你看3年Disney+、搭指定方案享SoundBox免費用。（圖／品牌業者提供）

針對想同時申辦寬頻服務及串流影音的消費者，提供光纖上網搭配影音串流服務的「串流多享自由配」方案，月租$799起，同時擁有300M以上高速光纖上網、全速率數據機升級 Wi-Fi 6、限時加碼Wi-Fi全戶通免費用(市價$2,350/台)，用戶可依自身喜好選擇闔家歡樂組、運動應援組、影劇爽看組搭配。

想在家擁有身歷其境、劇院級立體環繞音效觀影體驗的消費者，可選擇全台唯一搭載Bang & Olufsen音訊設計的「SoundBox劇院串流盒」方案，月付$999起，可享1G光纖飆網及SoundBox劇院串流盒免費用，再請你看三年Disney+ 高級方案(原價$335/月)。

