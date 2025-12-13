12月第3起！台中烏日公墓火燒車 男使用松香水釀禍40%燒傷送醫

台中市烏日區第九公墓停車場13日清晨發生火燒車，38歲謝姓男子跳車逃生，仍遭40%燒燙傷送醫。（圖／翻攝畫面）

台中市烏日區第九公墓停車場13日清晨6時許發生火燒車意外，一輛自小客車不明原因突然起火，整車瞬間陷入火海。38歲謝姓男子及時跳車逃生，仍造成手腳及下巴約40%三度燒燙傷，所幸意識清楚，緊急送往台中榮民總醫院治療。

消防局於清晨6時1分接獲報案，指成功西路第九公墓停車場有車輛全面燃燒，立即派遣消防車4輛、救護車1輛及14名消防人員趕赴現場。消防人員到場時，轎車已燒成已陷入火海，消防人員迅速佈署水線灌救，火勢雖很快撲滅，但車體已燒成焦黑骨架。

廣告 廣告

謝男在火勢擴大前自行脫困，但因火焰猛烈，造成四肢與下巴嚴重燒傷。救護人員到場後立即處置，隨後將他送醫治療。

警方初步調查，謝男供稱當時在車內使用松香水，疑因操作不慎引燃。由於松香水屬易燃揮發性液體，火勢迅速蔓延，導致整輛車瞬間起火燃燒。確切起火原因仍待消防單位火災調查鑑定。

而這已是12月以來台中市發生的第3起火燒車案件。12月4日，太平區馬卡龍公園旁停車格發生火燒車，車內發現67歲曾姓男子遺體；12月11日，東勢區東關路七段果菜市場旁亦發生火燒車，車內42歲女子明顯死亡。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

搭機行李托運貼紙該不該撕除？桃機給答案「會影響判讀」

簡訊驗證碼別亂給！ LINE揭「5大盜帳手法」一不小心帳號秒被盜

SCFI翻紅！四大航線齊揚 貨櫃三雄靠「他」獨自撐盤