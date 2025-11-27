12月節慶強片鬧翻天 動物方城市眾星回歸

12月充滿告別過去、迎接新年的氣氛，院線片商鎖定商機陸續上映多部大片。本週先由《動物方城市2》打頭陣，看哈茱蒂與胡尼克再度聰明破案。入圍金馬男主角獎的《好孩子》接續登場，劇情搞笑又溫馨。《阿凡達：火與燼》12月中上陣，帶領觀眾再度回到潘朵拉星球。聖誕檔期則推出驚悚喜劇片《大蟒蛇》，趣味十足讓觀眾又笑又尖叫。

迪士尼動畫工作室第64部動畫長片《動物方城市2》本週登上大銀幕，原班配音人馬全數回歸。這集描述哈茱蒂與胡尼克搭檔追蹤爬蟲類蹤跡，為了破案，2人必須到城市中最陰暗的角落臥底，沒想到案件影響的層面盤根錯節，讓故事充滿可看性。電影加入不少新角色，像是個性頑固的法國警官、綿羊艾德、犬羚……等，分別由尚雷諾、紅髮艾德與巨石強森配音。

廣告 廣告

新加坡電影《好孩子》12月5日上映，由《男兒王》導演王國燊編導，改編自新加坡變裝皇后阿真的真實人生故事，描述變裝皇后阿好在離家多年後，決定回家照顧罹患失智症的母親，沒想到陰錯陽差被母親認為是陌生女子，阿好於是將錯就錯，直接以「女兒」的身分回到母親身旁。主角許瑞奇因此片入圍2025金馬獎最佳男主角，在逗趣又溫暖的氣氛中，親子關係逐漸修復。

最新一集的「阿凡達」電影《阿凡達：火與燼》12月17日登場，拍攝預算高達2.5億美元，由詹姆斯卡麥隆執導，描寫當上納美族首領的捷克，與一家人在潘朵拉星球與人類對抗的故事，帶著觀眾進入潘朵拉星球上的新領域。這回有2支全新的納美族群在電影中現身，還有精采的陸海空戰，每一幕都是「史詩級場面」。

聖誕檔期主打驚悚喜劇片《大蟒蛇》，由傑克布萊克主演。出現中年危機的主角，為了人生夢想決定放手一搏，前往亞馬遜叢林拍攝經典電影「大蟒蛇」，沒想到居然碰上真正的巨蟒現身。雖然片名看似恐怖，但在傑克布萊克的演出下，過程充滿了濃厚的搞笑氣氛，觀眾會一邊捧腹大笑一邊驚聲尖叫，荒誕的故事娛樂效果滿分。

原文出處

延伸閱讀