12月紫氣東來！4生肖運勢走高 事業財運同步升級
迎來年底，《搜狐網》點名4個生肖「兔、虎、猴、馬」在12月整體運勢明顯走強，無論事業或財運都將迎來一波上升期。屬兔者有機會走出低潮，迎來關鍵轉折；屬虎者在工作與財富上火力全開；屬猴者憑聰明應變，財源不斷；屬馬者則把過去的努力，轉化為看得見的成績與收入，年底之前都有機會感受到運勢明顯升溫。
生肖兔
屬兔的人在12月被視為「轉折月」。過去遇到的麻煩與壓力，因為他們做事細心、願意檢查細節，有機會一個個被化解。職場上，雖然仍可能遇到挑戰或進度卡關，但只要維持穩定節奏、不急躁，就能慢慢把局面拉回正軌。中年以上的屬兔者，更被看好有機會迎來升職、跳槽或收入大幅提升的機會，生活品質也會跟著改善。
生肖虎
對屬虎的人來說，12月就像重新走上聚光燈。過去一段時間的沉潛與調整，在本月開始看到回報，職場上更容易得到主管信任，被指派重要任務或領導角色。因為敢說敢做、主動承擔責任，正財收入有望跟著成長，像是加薪、獎金或業績分紅都有機會。偏財運也不差，若參與合作案、接外快或透過人脈認識新機會，都可能帶來額外進帳。
生肖猴
屬猴的人反應快、敢嘗試，12月正好是發揮這些優勢的時候。屬猴者在本月容易遇到新專案、新合作，適合主動出擊、多接觸不同領域的機會。工作表現有起色，正財跟著增加；同時因為善於比較、懂得精打細算，在投資、理財上較不容易衝動，能把錢花在刀口上。若能把握住幾個關鍵決定，未來數年都有機會在財富上慢慢拉開差距。
生肖馬
屬馬的人向來行動力強，習慣先設定目標再全力衝刺。來到12月，這些規劃與努力，開始陸續轉變為看得見的成果。職場上可能完成關鍵項目，或在評估中獲得不錯成績，成為主管眼中可靠的人選。正財收入隨著事業進步而提升，在長期投資或合作上，也有機會迎來穩定回報。若能趁勢檢視財務規劃、調整儲蓄與投資布局，未來幾年的財富基礎會更加扎實。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
更多東森新聞報導
5生肖年底財運爆發 屬虎正副業都賺翻
跨年倒數！3生肖「還有財運」第1名爽領年終加碼
2026年4星座運勢大爆發！財運+事業雙豐收
其他人也在看
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/1-12/7 內心小劇場翻騰 射手感情聚少離多要主動 雙魚工作亮眼可高調表現
水星順行在天蠍座，有什麼秘密要處理呢？有什麼你內心想通，要破釜沉舟處理的事情？或者是跟性、性別這一類有關的狀況，或跟錢有關的事情，我們都要開始著手進行了。Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前
12星座本月運勢〈12.01~12.31〉
【牡羊座】本月優勢：魅力得以展現，愛情順勢而來。【金牛座】本月優勢：好奇心會帶給你無限精彩。【雙子座】本月優勢：精力十足，工作學習效率大大提高。【巨蟹座】本月優勢：會站在別人的角度思考問題，你的體諒…科技紫微網 ・ 14 小時前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
台股AI兩檔主動ETF12月3日同步開募 12月台灣經濟亮點和美國經濟指標速覽數據出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股AI題材吸睛，兩檔主動ETF12月3日同步開募；12月台灣經濟亮點：PMI、外資流向與地產高峰論壇；以及12月美國經濟指標速覽：ISM、ADP與初領失業金數據接連出爐！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 10 小時前
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
有機會超車0050？這類ETF崛起「投資人瘋買」 阮慕驊曝2因子是勝敗關鍵
近年台股ETF市場快速膨脹，而去（2024）年最受矚目的莫過於主動式台股ETF，財經專家阮慕驊分析，主動式ETF可以保留比被動式ETF更多的現金部位，被認為有較大的股市多空行情的因應空間，吸引大量投資人出手。至於有沒有機會、如何打敗被動式ETF？阮慕驊指出，「主動式ETF的選股」、「投資組合是否掌握了市場主流族群」將會是勝敗關鍵。阮慕驊透過臉書發文分析，主動......風傳媒 ・ 1 天前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
換屋貸款限制 外界預期央行可能調整
中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...聯合新聞網 ・ 8 小時前
台股3萬4不是夢！ 陳奕光：台股「巴菲特指數」高達382%助漲助跌
台股還會再漲？富邦投顧董事長陳奕光今（1）日在富邦2026財經趨勢論壇中提出，台股「巴菲特指數高達382%」，漲勢比美股的240%還集中、助漲助跌，不過看好明年台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、ETF新血加入，以及當沖融資更趨熱絡之下，2026年台股獲利年增率上看2成，指數將以「微笑曲線」走向32,000點，樂觀甚至有機會挑戰3萬4，第一、第四季為高點，建議年中布局，低點可下探24500點。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前