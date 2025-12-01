12月紫氣東來！4生肖運勢走高 事業財運同步升級

生肖兔、虎、猴、馬在12月運勢全面升溫。（示意圖／Pixabay）





迎來年底，《搜狐網》點名4個生肖「兔、虎、猴、馬」在12月整體運勢明顯走強，無論事業或財運都將迎來一波上升期。屬兔者有機會走出低潮，迎來關鍵轉折；屬虎者在工作與財富上火力全開；屬猴者憑聰明應變，財源不斷；屬馬者則把過去的努力，轉化為看得見的成績與收入，年底之前都有機會感受到運勢明顯升溫。

生肖兔

屬兔的人在12月被視為「轉折月」。過去遇到的麻煩與壓力，因為他們做事細心、願意檢查細節，有機會一個個被化解。職場上，雖然仍可能遇到挑戰或進度卡關，但只要維持穩定節奏、不急躁，就能慢慢把局面拉回正軌。中年以上的屬兔者，更被看好有機會迎來升職、跳槽或收入大幅提升的機會，生活品質也會跟著改善。

生肖虎

對屬虎的人來說，12月就像重新走上聚光燈。過去一段時間的沉潛與調整，在本月開始看到回報，職場上更容易得到主管信任，被指派重要任務或領導角色。因為敢說敢做、主動承擔責任，正財收入有望跟著成長，像是加薪、獎金或業績分紅都有機會。偏財運也不差，若參與合作案、接外快或透過人脈認識新機會，都可能帶來額外進帳。

生肖猴

屬猴的人反應快、敢嘗試，12月正好是發揮這些優勢的時候。屬猴者在本月容易遇到新專案、新合作，適合主動出擊、多接觸不同領域的機會。工作表現有起色，正財跟著增加；同時因為善於比較、懂得精打細算，在投資、理財上較不容易衝動，能把錢花在刀口上。若能把握住幾個關鍵決定，未來數年都有機會在財富上慢慢拉開差距。

生肖馬

屬馬的人向來行動力強，習慣先設定目標再全力衝刺。來到12月，這些規劃與努力，開始陸續轉變為看得見的成果。職場上可能完成關鍵項目，或在評估中獲得不錯成績，成為主管眼中可靠的人選。正財收入隨著事業進步而提升，在長期投資或合作上，也有機會迎來穩定回報。若能趁勢檢視財務規劃、調整儲蓄與投資布局，未來幾年的財富基礎會更加扎實。

