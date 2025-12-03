【12月藝文專題（上）】劇樂映人生 傳遞正能量

記者黃朝琴／專題報導

劇場映照人生，傳遞心靈正能量。優人神鼓《一朵小花 啊！》，黃誌群首次執導帶禪意；當代傳奇劇場《暴風雨》，魔幻重現莎翁經典；科藝創新歌仔戲《鳳凰變》，讓倩女幽魂跨越黑水溝；歌仔旗艦作《千帆映紅》，刻劃艋舺女傑阿祿嫂；《柏林製造》揭露柏林愛樂秘史，為納粹演奏一首送葬曲；NSO《輝煌．交響》斯拉夫風，名指揮攜手提琴泰斗共譜經典。

「暴風雨」再現莎翁魔幻冒險

當代傳奇劇場《暴風雨》12至14日臺北國家戲劇院、20日臺中國家歌劇院，27、28日高雄衛武營演出，改編莎士比亞經典，融合京劇、莎劇、音樂劇、原民歌舞，描繪被背叛而流放孤島的魔法師波布羅，運用魔法面對仇敵，最終選擇寬恕與原諒的故事，展現人性、權力與救贖，告訴觀眾知識是一種魔法，用愛可以化解仇恨，不要讓仇恨嫁接下一代。徐克總執導，吳興國導與演，率朱柏澄、黃若琳、許立縈、陳子羽、林伯諺、李軒綸、張偉全、林益緣等青年演員演出，再現莎翁筆魔幻冒險世界。

「柏林製造」戰火下的樂聲與真相

比利時紀錄劇場「柏林」 （BERLIN）作品《柏林製造》，12至14日臺中國家歌劇院登場，古典樂天團「柏林愛樂」日前來臺，透過數位音樂廳向全球直播，其實80多年前二戰期間希特勒上臺，柏林愛樂歸入納粹政府宣傳部麾下，也曾試圖透過廣播電臺直播演出；該劇訴說這個戰火之中不可思議的故事，導演伊夫．德赫里瑟融合紀錄電影和劇場，透過演員、樂手、燈光、模型、投影、裝置，呈現紀錄劇場獨有、真實與虛構間的戲劇魅力。

「一朵小花 啊！」描繪禪心之路

優人神鼓《一朵小花 啊！》5至7日國家戲劇院，27、28日臺中歌劇院演出，黃誌群首次執導新作，以禪宗為題材，分7個篇章，包括《序》、《參》、《行》、《困惑》、《棒喝》、《幻化》及《擺渡》，將禪的領悟動作化，將音樂視覺化，沒有傳統情節故事線，透過擊鼓、身體、影像與聲音，從夢境到現實，從慌亂到靜定，從山林寧靜走向城市喧囂，有時戲謔，有時喜感，棒起棒落剛猛之勁，充滿千變萬化，每一次擊鼓與停頓都回到自心，動靜之間描繪一條內在禪心之路。

「千帆映紅：艋舺阿祿嫂」 庶民女性傳奇一生

明華園歌仔戲《千帆映紅：艋舺阿祿嫂》6、7日臺灣戲曲中心登場，這檔新作延續「丑藝與女戲」特色，郎祖筠總導演，編劇柯志遠為女主角鄭雅升量身打造，憑藉臺灣史幾段文字記載杜撰成劇，戲說19世紀中葉淡水河畔，艋舺庶民女性「阿祿嫂」的傳奇，從18歲演到80歲，還給她一個最美名字「吳映紅」，看她在臺灣航運時代開闊的世界觀，以智慧守護艋舺家園，守護一生摯愛的勇氣，臺灣第一丑角陳勝在飾演「黃阿祿」，以癡情亡魂守護著妻子，另邀陳禹安、鄒慈愛、游博凱等跨劇種演員同臺。

「鳳凰變」科技投影虛實交織

傳藝中心《鳳凰變》科藝創新歌仔戲13、14日臺灣戲曲中心，27、28日嘉義縣表藝中心登場，編導王友輝從女性視角，講述最短王朝「明鄭」崩毀，刻畫家國命運與情感糾葛，以鄭氏王朝3代人物為主軸，劇情橫跨18年，從鄭成功、鄭經、鄭克𡒉3位男性悲劇命運，對照董太夫人、昭娘與陳氏3代女性的情感世界，影像設計師王奕盛操刀，以科技藝術開拓視覺，3分鐘「浮空投影」技術，呈現劇中倩女被殺化為一縷幽魂，以及跨越「黑水溝」場景，影像與真人共構，歷史與情感虛實交織，綻放戲曲獨特美感。

「輝煌．交響」名家共譜經典

國家交響樂團（NSO）《輝煌．交響》，12至14日接連於臺北國家音樂廳、苗北藝文中心、高雄衛武營巡演，國際知名指揮漢斯．葛拉夫執棒詮釋，攜手小提琴家列奧尼達斯．卡瓦科斯，柴科夫斯基「D大調小提琴協奏曲」，該曲名列四大小提琴協奏曲之一，繾綣琴聲與磅礴交響激盪璀璨火花，深受樂迷喜愛；延續濃厚斯拉夫風格，同場安排難得一見的拉赫瑪尼諾夫「A小調第三號交響曲」，此乃作曲家晚期作品，與第二號交響曲相距近30年，管絃語彙漸趨精煉出奇，名家名曲不容錯過。