12月製造業續亮黃藍燈 台經院︰台美談判有利今年傳產表現

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣經濟研究院今公布去年12月製造業景氣燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈，台經院預估，台美關稅談判協議對國內傳產有利多，今年非AI產業的景氣分化狀況將有所改善。

台經院指出，整體製造業景氣信號值12.55分，月增0.73分。整體而言，12月製造業景氣信號值較上月增加，主因AI及雲端服務等應用商機強勁、川普關稅政策影響淡化等因素所致；進出口增幅雖因高基期，增速較上月縮減，但仍維持雙位數成長。

台經院續指，同時國際科技大廠對AI發展前景持續看好，外銷訂單金額創下史上新高，加上股市價量齊揚，以及製造業廠商對當月及未來半年景氣樂觀看法較上月調查增加，推升需求面及經營環境面指標表現，但非AI相關製造業表現相對溫和或仍待復甦，抵銷部分增幅，致12月製造業景氣燈號仍維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

展望未來，台經院表示，對台灣而言，隨著台美關稅協議確定，稅率將由20%降至15%且不予疊加，不僅有助於降低我國工具機、自行車、水五金及機械等傳統產業出口美國的成本，亦使台灣取得與日韓等競爭對手公平競爭的機會，並相較中國及越南等國更具競爭優勢。

台經院預期，今年我國AI與非AI產業景氣分歧情況，將較2025年有所改善。

