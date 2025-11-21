12月要發了！3生肖職場表現亮眼 財運超旺

3生肖將在12月迎吉星加持。（示意圖／Pexels）





12月即將到來！《搜狐網》運勢專欄分享，屬豬、屬馬與屬兔的朋友，將在12月迎吉星加持，有望獲貴人相助，職場順利，財運、事業與生活亦呈現上升趨勢。

生肖豬

屬豬者生性樂觀善良，進入12月後整體運勢將提升。職場上將受長官特別照顧，被分配到相對輕鬆且具實質收益的工作內容，本月也將迎來不同形式的小額收入，如中獎、親友金援等，整體財務狀況穩中有升。

生肖馬

屬馬者12月人際社交能量提升，貴人運大幅增強，有望在年末聚會中擴展人脈，遇到值得信賴的前輩，或合拍的工作夥伴，甚至具有影響力的導師型人物，為職涯帶來重要助力。無論是在爭取合作資源、推動新計畫，或面對複雜問題時的協調溝通，屬馬者都將表現得更為從容，12月將是其發展新業務與布局來年計畫的良好時機。

生肖兔

屬兔者心思細膩、追求完美，過去一段時間雖曾面臨挑戰，12月將從困境中突破，職場表現亮眼，易獲上司認可。財富方面，屬兔者因擅長規劃與評估，有望透過穩健型投資取得豐厚報酬。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

