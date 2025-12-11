12月財神報到！3大星座財運加速上升，獅子有望升職加薪

年底財運進入最後衝刺，12月整體表現最亮眼的3個星座分別是雙子、巨蟹與獅子，收入機會明顯增加，錢包相當有感。

TOP3 雙子座：靈感帶來好收入

月初雙子滿月帶來財運契機，過去累積的努力有望在此時回收成果，包括專案獎金、績效肯定或新職缺的出現。10號後水星相位啟動偏財運，兼職、副業或跨領域合作都有可能出現額外收入。靈感特別旺，記錄下來都有機會轉化成實際小紅利。

TOP2 巨蟹座：穩定累積的實在財運

月初月亮進入巨蟹，使正財運穩定成長。累積的專業能力可能帶來加薪或獎金，在處理數據、協調事務等工作時更容易獲得肯定。月底前老客戶可能介紹新訂單，生活中也可能出現退稅或小禮物等意外收穫。保持心情平穩，有助做出更清晰的財務判斷。

TOP1 獅子座：資源與機會同步加分

金星與冥王星形成和諧相位，讓獅子成為本月財運焦點。重要專案、前輩協助都有機會成為升職或加薪的跳板，社交場合中獲得的資訊也可能變成偏財的入口。將財務目標寫下並規劃清楚，有助穩穩累積年底收入。

整體來說，12月的財運關鍵在於把握手邊的機會。準備越充分，越容易在年底迎來可觀的收穫。

