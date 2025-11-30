12月起LINE收回訊息只剩1小時 網：亂罵人要注意了

LINE調整訊息收回功能。（示意圖／東森新聞）





用LINE傳訊息，很多人都會用「收回」功能吧！現在有新的變革，官方表示，12月起會逐步將收回時限，從原本的24小時縮短為1小時，因此誤傳訊息超過60分鐘，就會無法挽回了。

用line傳訊息，打錯字發錯人好尷尬，多數人都會馬上收回，但之後如果太晚才發現，恐怕一言既出駟馬難追。

LINE在官方公告指出，系統將從12月起，陸續更新收回訊息功能的操作時限，將原本的送出後24小時內可收回，正式調整為1小時內可收回，變更範圍包括個人聊天，以及群組聊天室，不過社群聊天室的收回時間，仍維持24小時不變。另外新制將由伺服器端直接調整，無論手機是否更新到最新版本，全體用戶都會統一套用1小時規則。

消息曝光後，網友紛紛回應，以後亂罵人要注意，起床就收不回來了，只要遇到秒讀，回收意義就不大，LINE收回訊息功能是許多用戶的救命神器，12月起限時1小時可要注意。

