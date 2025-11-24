12月起TPASS 2.0上路 搭國道客運享回饋

▲交通部宣布，自12月1日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案。（圖/悠遊卡公司提供）

[NOWnews今日新聞] 交通部宣布，自12月1日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

公路局表示，交通部為減輕民眾交通負擔及鼓勵使用公共運輸，自114年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋，其中搭乘公路公共運輸達11次以上者提供最高30%乘車金額回饋，亦針對已有常客優惠之軌道運輸(臺鐵、臺北捷運及新北捷運)分別加碼提供2%回饋，目前(至114年11月12日)已有26.5萬人完成記名登錄，114年2~9月累計約1,656.7萬趟旅次符合回饋條件，累計回饋金額逾3,822萬元，政策嘉惠族群穩定成長。

經公路局分析，目前TPASS 2.0政策嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，中長途國道客運客群則主要為返鄉遠行民眾，每月搭乘次數較難達成現行回饋條件(11次)，爰該局為照顧中長途旅運需求，自114年12月1日起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對西部70公里以上及東部國道客運路線設計較易達成之回饋門檻，每月搭乘2次即可享回饋。

公路局舉例，以「【7513】臺北市—高雄市」路線為例，每月搭乘2次可回饋241元（每次803元×2次×回饋15%）；每月搭乘4次可回饋964元（每次803元×4次×回饋30%），以擴大納入更多元使用需求及嘉惠對象；同時為避免異常交易行為(如代購多張車票、大量退票等)影響客運業者營運及民眾回饋公平性，114年12月起亦將增訂每月每卡回饋上限2500元。

公路局進一步說明，TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件外，亦同步開放電子支付(悠遊付、iPASS MONEY、icash pay)納入累計回饋，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員，114年12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶；如為電子票證使用者，可至該局公運常客優惠平臺點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄之電子票證則無須另外登錄，自114年12月起將依TPASS 2.0+回饋條件計算回饋金額，並於次月25日起至四大超商櫃台由店員協助、臺北捷運各站(悠遊卡售卡加值機)或票證公司APP靠卡領取回饋。



