12月起TPASS 2.0升級！中長途客運納優惠 搭越多省越多

交通部繼「TPASS 2.0」常客優惠後，12月1日起再加碼推「TPASS 2.0＋」常客優惠。民間客運業者表態支持，並於台北市市府轉運站舉行宣傳活動。（首都客運股份有限公司提供／丁上程台北傳真）

交通部繼「TPASS 2.0」常客優惠後，12月1日起再加碼推「TPASS 2.0＋」常客優惠，每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次，可享15％乘車金額回饋、搭乘4次可享30％乘車金額回饋；為避免異常交易行為，如代購多張車票、大量退票等，每月每卡回饋上限2,500元。其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

原本「TPASS 2.0」嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，對於搭乘中長途國道客運返鄉旅次而言，每月搭乘次數較難達成回饋條件11次，此次交通部於12月1日加碼推出「TPASS 2.0＋」優惠，讓中長途國道客運路線的旅客，也能夠享受常客回饋。

以首都客運1570「台北－羅東」國道客運路線為例，全票136元，每月搭乘2次可回饋41元（每次136元×2次×回饋15％）；每月搭乘4次可回饋164元（每次136元×4次×回饋30％）。

民眾如要使用「TPASS 2.0＋」方案，持電子票證者，可至交通部公路局「公運常客優惠平台」點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄的電子票證無須另外登錄。今年12月起將依TPASS 2.0＋回饋條件計算回饋金額，並於次月25日起至四大超商櫃台由店員協助、台北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）或票證公司APP靠卡領取回饋。

「TPASS 2.0＋」方案也開放電子支付，乘客使用悠遊付、iPASS MONEY、icash pay乘車可納入累計回饋，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為「TPASS 2.0＋」常客優惠會員，完成登錄次日起累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

身兼台北市公車公會理事長的首都客運集團董事長李博文肯定及感謝交通部與公路局推動「TPASS 2.0＋」常客優惠方案，照顧客運及公車乘客，可以吸引更多民眾使用公車客運。即日起至12月1日止，都會在市府轉運站舉辦「TPASS 2.0＋」宣傳活動，邀請轉運站內首都、大都會、三重、統聯、桃園、國光等客運業者及民眾共襄盛舉。

