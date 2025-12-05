12月追壓軸天文盛事「雙子座流星雨」！雄獅推「懶人追星」，搭藍皮解憂號看流星雨
雄獅旅遊瞄準這波年末「星空經濟」，結合「台東最美星空」與超人氣懷舊列車「藍皮解憂號」，推出專為天文新手打造的「懶人觀星行程」。
雄獅推「懶人追星」，搭藍皮解憂號看流星雨。圖片來源｜雄獅旅遊提供
為顛覆觀星需苦行上山的刻板印象，雄獅主打「無痛觀星」體驗。行程規劃白日搭乘藍皮解憂號漫遊東海岸，夜晚則無縫接軌「夜光巴士」，由專業天文導覽員帶路直抵太麻里觀景台等低光害秘境，讓旅客輕鬆飽覽銀河與流星共舞，精準擊中都會親子客群渴望親近自然、但卻步於繁瑣規劃的痛點。
雄獅推「懶人追星」，搭藍皮解憂號看流星雨。圖片來源｜雄獅旅遊提供
雄獅推「懶人追星」，搭藍皮解憂號看流星雨。圖片來源｜雄獅旅遊提供
此外，行程深度整合在地資源，串聯知本森林遊樂區芬多精浴，並安排夜宿溫泉飯店，完美構建「鐵道、溫泉、星空」的冬季黃金三角體驗，使追流星成為全民都能輕鬆參與的年度儀式，為迎向新年增添美好記憶。
本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA
