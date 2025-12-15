12月這天禁休 他被店長拒絕傻眼 網友也戰翻

12月31日是跨年日，不少上班族會請假安排出遊迎接隔年元旦，不過一名網友排班時，卻遭店長以「31日全店禁休」為由拒絕，讓他相當傻眼，網友也分為兩派戰翻，一派人認為使用特休就應該可以請，但也有人說服務業31日禁休很正常，引起討論。

一名網友近日在Threads發文，貼出自己與店長的LINE對話截圖，只見原PO告知店長本月30、31日有安排事情，想使用特休排假，結果店長拒絕並告知「31日全店禁休」，讓原PO傻眼說「有誰可以跟我說一下為什麼不能用特休？」

文章上線後吸引近200萬人點閱、逾2000人留言，一派人認為，服務業本來就不可能在這天休假，說「挑在12月31日休假很難幫你講話，還是去這天不用上班的公司吧」、「想要跨年休假真的拜託別做服務業」、「如果服務業、餐飲業、娛樂業通通休假，那跨年是要去哪裡玩」、「跨年願意上班的員工我都很感謝，但你如果不想做這天，建議還是離職吧，避不開的」。

但也有一票人認為，使用特休本來就是員工的權利，喊「31號忙得要死，店長也不會多給錢，請特休不是很正常嗎」、「有提前告知老闆就不能禁止，人力不足是公司自己要解決的問題」、「我3個員工有2個休假，我自己下去做，現在留人更不容易好嗎」、「建議直接檢舉老闆」、「怎麼一堆人奴性這麼重，特休本來就可以用啊」。

