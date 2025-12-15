12月這天禁休！員工怒「不能請特休」 全場戰翻：會很痛苦

生活中心／許智超報導

網友12月30日、31日想請特休，卻被店長以「全店禁休」為由拒絕。（示意圖／翻攝自Pexels）

特休是勞工的福利之一，員工可以自行選擇使用特休假的權利。近日，就有網友抱怨，她12月30日、31日想請特休，店長卻以「全店禁休」為由拒絕，讓她不禁想問「為什麼不能用特休？」貼文一出，引起兩派網友討論。

原PO在Threads發文表示，她傳訊息詢問店長，12月30、31日已經安排好事情，這兩天是否可以請特休，結果對方回覆「31日無法，31日全店禁休」，讓她無法理解，忍不住想問「有誰可以跟我說一下為什麼不能用特休？」

貼文曝光後，已超過188萬次瀏覽、2.9萬人按讚，網友紛紛回應，「12/31要幫妳講話都很難，跳槽去跨年可以休息的公司做吧」、「於情，班都排好了，妳這樣請會很討人厭，於理，妳的確有權利請特休」、「當然可以休，但還是建議妳換工作，每個工作都有淡旺季，像會計也會避開報稅月出國，妳可以休假，只是會被列為不能同甘共苦的人」、「出社會十年給妳的建議，用勞基法去爭取休假，理跟法妳會贏，但往後漫長的職涯，妳會很痛苦」。

不過，也有不少人感嘆，「12/31忙得要死，店長也不會多給錢，想請特休還要被念」、「無期限支持以後國定假日任何服務業都不要營業」、「其實這題滿無解的，如果需要這份收入就只能接受，如果不能接受就找下一個工作」、「服務業悲歌，其實用特休，雇主不能限制員工，建議直接給他開天窗，然後檢舉他，這種爛風氣真的要改」。

另外，也有老闆分享自己的看法，「我有3個正職員工，兩個都放12/31，我親自自己下去做！現在留人不容易，當然能配合我的 ，我也願意多給獎金，但不強求」、「我直接店休，大家都去玩吧」。

