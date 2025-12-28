12月連3震！命理師得「空亡卦」示警北中南注意事項：糟糕了

生活中心／林昀萱報導

12月連3震，命理師高輔進卜卦提醒北中南注意事項。（示意圖／資料照）

宜蘭外海27日深夜23時5分，發生芮氏規模7.0強震，是僅次於921、以及去年0403地震後，第三起規模達到7的地震，台北、雲林等地最大震度4級相當有感。命理師高輔進透過易經取卦得到「空亡卦」示警「糟糕了」，以北中南分區提醒注意事項。

27日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，地震深度達72.8公里、為深層地震。而震央是在宜蘭縣政府東方32.3公里，造成的最大震度是4級，除了宜蘭縣之外，北部、中部多個縣市都有強烈震感。中央氣象署地震中心主任吳健富表示，該次地震成因是台灣周邊的菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞所致，後續3天內可能發生規模5至5.5的餘震，民眾須特別留意。

高輔進在臉書粉絲專頁「科學的玄學 高輔進 官網」指出，宜蘭外海地震易經演繹，取卦得到「頤卦」，卦意「吞噬」，太極空間取卦，得到「空亡」，卦意「很大的不利」。他提醒，這是繼12日「台南高雄4連震」，及24日「台東連續多起地震」後，再一次得空亡卦，要注意「大地之母」的力量，尤其是跨年與農曆年期間不可輕忽。另外，北段注意金融保險股市、法律檢調的灰暗地帶；中段注意政治人物的醜聞，及水產養殖、食安問題；南段注意，軍事變化、槍擊、爆炸、大火的危機。國際上，南亞、印巴、非洲、南美、土等地域，也要注意「母親」動怒的可能，如有，2026恐會「校正回歸」後再開始。

高輔進示警，2025順風順水的職人、產業、行業，須注意安逸後的「轉機」來臨及改變後的心境，恐因反應不及，而被剝奪既得利益區塊。他建議考慮客製專屬，型塑差異化，一樣可以創下整合後的市場。高輔進進一步指出，在變化迅速的「九紫離火運」中，上一秒與下一秒，會有180度截然不同的反差，他以訂閱數數十萬、百萬以上的網紅為例，建議盡快轉型，初判日後影片製作，恐已難以匹敵AI生成影片，甚至點閱率大幅下降、萎縮，業配金額持續下探，持續力不足者，恐會提早離線，所以，如何駕馭AI的特色，很可能是下一波高峰的關鍵因素。

