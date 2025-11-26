12月遊韓注意！首爾地鐵2大工會宣布 「這天起」發動全面罷工

營運首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社勞資情勢日益緊張。（示意圖／翻攝unsplash）

遊韓注意！營運首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社勞資情勢日益緊張。繼第1工會宣布將於下月12日發動總罷工後，第3工會「正確勞動組合」（又稱MZ世代工會）今天（26日）也在市廳前舉行記者會，正式預告將在同一天加入罷工行列，恐使首爾地鐵營運面臨史上罕見的多工會同步停擺危機。

韓聯社報導，正確勞動組合強調，若首爾市持續忽視員工對合理待遇與改善工作條件的訴求，只能訴諸罷工。工會指出，首爾市應補足因執行政策性業務而增加的「政策人力成本」，例如大型城市活動、人潮支援勤務與路線延伸等所需人力，不應由員工的薪資調整額自行吸收，並要求增聘足夠的新血，以維持地鐵安全與正常運作。

工會委員長宋時英批評，首爾市要求地鐵員工以自身薪資調整，來負擔如煙火節、無人機秀等政策活動的人力成本，「完全不合常理」。他更指出，公社今年因退休等因素產生逾1,000個人力缺額，若只補進200多名新人，不僅營運困難，連最低限度的安全都無法保障。

報導指出，目前首爾交通公社內共有3個工會，包括隸屬民主勞總的第1工會、隸屬韓國勞總的第2工會，以及第3工會正確勞動組合。截至今年7月，第1工會會員占比約57.4％，規模最大；第2工會與第3工會分別占16.4％與 12.6％。3個工會的薪資與團體協議談判均因調解中止，再完成爭議行為投票後，已取得合法罷工權。

除第1、3工會確定將於12月12日同步罷工外，第2工會也正在討論於12月中旬發動罷工的可能性，使首爾地鐵在年末運輸需求高峰面臨前所未有的營運壓力。首爾交通公社目前仍在與各工會進行個別協商，盼在期限前化解全面停駛危機。

