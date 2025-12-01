12月運勢一次看 3生肖「事業突破」脫胎換骨
2025年進入尾聲，民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖在12月的籤詩運勢，其中，生肖虎、生肖馬、生肖豬事業突破，脫胎換骨、運勢大開。
2025年12月十二生肖運勢如下：
鼠：中平
籤詩：財中漸漸見分明，花開花謝結子成；寬心且看月中桂，郎君即便見太平。
批：財運漸開，耐心等待。投資宜分批進場，下旬可見收益，避免與人有借貸關係。
牛：小吉
籤詩：東西南北不堪行，前途此事正可當；勸君把定莫煩惱，家門自有保安康。
批：以靜制動，家宅平安。本月避免遠行，專注處理家庭事務，家裡最安全。
虎：大吉
籤詩：欲去長江水闊茫，行船把定未遭風；戶內用心再作福，看看魚水得相逢。
批：前景雖險，終得相逢。下旬合作運大開，把握良機拓展事業，穿戴藍色增強運勢。
兔：下下
籤詩：龍虎相交在門前，此事必定兩相連；黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。
批：穩定發展，謹慎應對。重要文件需律師審核，經營副業安穩就好，隨身佩帶黑曜岩。
龍：中平
籤詩：風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉。
批：外出行程多阻滯。避免12月遠行，重要文件需備份，居家東北方擺清水化解。
蛇：中平
籤詩：君爾何須問聖跡，自己心中皆有益；於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。
批：否極泰來，運勢大轉。中旬困境得解，利創業或轉職，可小額投資。
馬：上上
籤詩：孤燈寂寂夜沉沉，萬事清吉萬事成；若逢陰中有善果，燒得好香達神明。
批：善念感天，諸事順遂。多行善舉可增財運，事業獲意外資源，隨身攜帶平安符增運。
羊：大吉
籤詩：靈雞漸漸見分明，凡事且看子丑寅；雲開月出照天下，郎君即便見太平。
批：迷霧散盡，時機成熟。中旬後財運現轉機，積極把握機會，佩戴金色飾品招財
猴：中平
籤詩：枯木可惜未逢春，如今還在暗中藏；寬心且守風霜退，還君依舊作乾坤。
批：潛龍勿用，靜待時機
建議：職場暫無突破但潛力受矚，進修專業技能，黃水晶助運。
雞：小吉
籤詩：此事何須用心機，前途變怪自然知；看看此去得和合，漸漸脫出見太平。
批：順勢而為，轉危為安。12/18後合作案現轉機，關鍵條款需公證，東北方位擺清水盆。
狗：下下
籤詩：前途功名未得意，只恐命內有交加；兩家必定防損失，勸君且退莫咨嗟。
批：合作生變，暫緩計劃。避免合資做生意，出行注意交通安全，隨身帶鹽米包避煞。
豬：上上
籤詩：勸君把定心莫虛，前途清吉得安時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。
批：脫胎換骨，運勢大開。下旬事業突破，把握貴人提攜，多著白色衣飾。
本月開運重點
吉日：12/15（事業運）、12/25（貴人運）。
凶日：12/8（易破財）、12/22（健康注意）。
轉運法：12/10捐舊衣積福，捐福食積德。
健康注意：宜溫補，屬兔、猴者注意關節保暖。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
延伸閱讀
跨年前還有財運！命理師：3生肖喜獲意外之財
大樂透頭獎今晚送1億！ 5生肖「財運爆棚」鈔票滾滾來
土星順行助力「5星座」！事業運大逆轉 加薪不是夢
其他人也在看
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/1-12/7 內心小劇場翻騰 射手感情聚少離多要主動 雙魚工作亮眼可高調表現
水星順行在天蠍座，有什麼秘密要處理呢？有什麼你內心想通，要破釜沉舟處理的事情？或者是跟性、性別這一類有關的狀況，或跟錢有關的事情，我們都要開始著手進行了。Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前
11／29水逆結束！財運將開始大旺5星座，獅子貴人越來越多，「第1名」金錢運觸底反彈
水逆結束後，整體的金錢運勢會像重新啟動一樣，許多人會發現自己原本停滯不前的狀況突然有了轉機，無論是合作、收入還是案子，都會開始順利進行！命理專家小孟塔羅雲蔚老師分析，有5星座將迎來財運的重啟，不僅加速女人我最大 ・ 4 小時前
小孟老師運勢／天秤職場加分 魔羯財運需謹慎
生活中心／綜合報導11 月 30 日星座運勢曝光！清水孟國際塔羅 小孟老師 解析 12 星座今日在工作、感情與財運上的整體走向，同時公布專屬的幸運色、貴人與小人。其中，金牛座在感情方面溫馨甜蜜，與伴侶互動和諧，是能明顯感受到愛意的一天；而天秤座在工作上表現突出，具備成為領導幹部的機會，適合承接新任務；至於財運部分，魔羯座需特別注意資產風險，避免因大意造成損失。民視 ・ 1 天前
「桃園之星」一週運勢12/1~12/7金牛新機會不斷展現
牡羊座 牡羊座重拾幹勁的一周。主動破局，循序漸進。本周牡羊座的成就欲和胸襟抱負大為提升，事業積極主動，才思泉湧，在組織內部的分量大為增長，備受老闆器重，自己也找到了事業的感覺。財務在穩定成長，人情支出增加。健康注意膝關節防護。愛情是分分秒秒與似水年華。 金牛座 金牛座正財穩固的一周。理性消桃園電子報 ・ 3 小時前
【火象星座運勢】12/1 白羊座海外有緣、獅子座表現亮眼、射手座險中求富
★白羊座：有朋自遠方來，有旅行、向外發展、接觸外國或跨界人士的好機會。 ★獅子座：運勢走揚，表現亮眼。容易有旅行、出國機會。國際合作、桃花旺。 ★射手座：積極進取，富貴險中求。可得戀愛、娛樂、表演、運動競賽的機會。太報 ・ 4 小時前
12月愛情運勢TOP3星座：年末升溫，誰能把曖昧推進？
年末的12月，情感節奏從「觀望」走向「定案」：聚會旺、儀式感足，表白、見家長、定下未來的關鍵時刻接連上門。本月愛情運最旺三星座，你是否上榜？ https://gimgs.click108.com.t…科技紫微網 ・ 4 小時前
宇宙能量大轉折！金牛防破財 天蠍有望解決財務困境
進入2025年最後一個月的第一天，宇宙即將展開一場精彩絕倫的年度謝幕大戲！塔羅牌老師艾菲爾表示，十二月不僅迎來了冬至、耶誕節，在星象上也熱鬧非凡，為我們帶來一波又一波的能量轉變。月初，金星進入射手座，讓愛與美充滿了探索與自由的氛圍。緊接著，雙子座滿月與年度最大的超級月亮攜手登場，將我們的情緒與潛意識推向高點，許多累積的議題可能在此刻迎來圓滿或厘清。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 16 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 2 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 18 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前