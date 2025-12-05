12月還有颱風？準「洛鞍」將生成 預估路徑曝光

上午8時在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」生成。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 上午8時在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」生成，對此，氣象署指出，未來預估將會通過菲律賓中南部進入南海，有機會成為為今年第28號颱風「洛鞍」。

氣象署表示，上午8時在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」生成，未來可能增強為今年第28號颱風「洛鞍」，將以每小時9公里速度，向西南進行，預測它將通過菲律賓中南部進入南海。

另外，氣象署也提醒，今日持續受東北季風影響，迎風面持續降雨，地早晚低溫普遍為15度至18度，局部空曠地區及近山區會再更低一些，而白天北部及宜花高溫20至22度，中南部及台東則為24至26度，週末東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升。

