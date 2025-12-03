12月還有颱風！輕颱「洛鞍」最快明天生成 專家曝未來走向

氣象專家透露，近期有熱帶性低氣壓發展的趨勢。（圖／翻攝自臉書，賈新興）

今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象專家透露，近期有熱帶性低氣壓發展的趨勢，預估最快明後天（4日、5日）就會增強為今年第28號颱風「洛鞍」。

台灣整合防災工程顧問公司總監賈新興在臉書粉專表示，根據目前觀察，菲律賓東方海面今天至明天有熱帶性低氣壓發展的趨勢，最快明天至後天有發展為今年第28號颱風「洛鞍」的機率，預估其路徑仍以影響菲律賓南部，並朝南海方向移動的趨勢為主，對台灣天氣沒有直接影響。

近期天氣部分，氣象署指出，伴隨華南中層水氣通過，今天基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地雲量亦增多，中部以北3500公尺以上高山並有零星降雪的機率，但到了晚上中層水氣有逐漸減少的趨勢。

氣溫方面，中部以北及宜、花氣溫明顯比昨天（2日）下降，北臺灣高溫約19至21度，體感整天涼冷，中部及花、東高溫約22至24度，南部高溫可達27度左右，南北溫差較大；這波東北季風預計會影響至週五，最涼冷的時段就在今夜至明晨，預測西半部及宜蘭低溫將降至14至16度，花、東約17度、18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些。

