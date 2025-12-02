12月降息機率增、Fed新主席呼之欲出 11檔債券ETF本月除息

擁有逾 128 萬受益人的「國民ETF」——群益台灣精選高息（00919）今（1）日公布第 11 次配息金額。群益投信官網公告顯示，本次預估配發金額為 0.54 元，維持前一季水準。 示意圖

[Newtalk新聞] 受到美國近期勞動力市場風險上升影響，聯準會（Fed）繼 9、10 月已實施降息後，貨幣政策有望再放寬。根據芝商所 FedWatch 工具顯示，市場預期本月再降息一碼、今年全年調降 3 碼的機率已攀升至 87%。另一方面，普遍被視為下一任聯準會主席大熱門的白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）也表示，從近期債券市場標售、殖利率數據反應來看，投資人已準備迎接政策可能出現的重大轉向。在此趨勢下，盼穩定收益的投資人，或可把握這段將為期不久的高利率領息機會。

截至周一（12 月1 日），已 11 檔債券ETF公告 12 月除息。其中，兩檔非投等債標的之預估配息率最吸睛，第一金優選非投債（00981B）每單位配息金額連續第三個月達 0.069 元，年化配息率 8.92% 最高，另一檔群益優選非投等債（00953B）年化配息率 7.51% 居次，其他各檔為投資等級債ETF的年化配息率皆達 5% 以上。前者除息日訂在本月 18 日，後者將於明（3）日實施除息，投資人宜把握除息日前一天買進持有，即可享有配息權益。

▲12月將除息之債券ETF一覽表。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤說明，受聯準會紐約分會總裁威廉斯（John Williams）對貨幣政策傾向寬鬆談話，他提醒美國就業市場風險升高、通膨則見降溫；加上聯準會新任主席人選可望出爐，令市場對美國 12 月份降息預期再次大幅升溫，一旦再度降息將有利於債券價格表現。並補充，聯準會的降息決策、寬鬆方向，將有助於企業融資成本下降，隨成本降、償債壓力減輕，將有助於維持低信用風險，在非投等債的違約率續維持低檔，加上寬鬆貨幣環境下，其資產的利差也有助於吸引資金流入，近期市場波動加大，非投等債也有機會降低資產組合波動風險，同時提供較高收益與資本利得空間。

國泰10Y 金融債基金經理人鄭凱允則認為，投資先求不傷身，若想穩穩存債領息，則可布局投資等級金融債，相比公債更具收益率優勢。美國財報季以來，市場續上修 S&P500 獲利，第三季每股盈餘（EPS）年增幅上修至 16.9%，為今年最快增速；其中金融板塊最超乎預期。金融業受惠監管放寬，有助降低對銀行的資本要求，並能降低銀行融資成本，取得更高靈活性，提供短期擔保融資給市場參與者。00933B 聚焦金融巨頭發行之債券，涵蓋國家有美國、英國、日本等，其成分債發行人包括美國銀行、摩根大通、高盛、富國銀行、摩根士丹利、花旗集團等，與台積電（TSMC）、川普持有之金融債發行人重疊。

國泰投信表示，美國總統川普近日直言，對新任聯準會主席人選已「心有所屬」，哈塞特被視為與川普的經濟觀點高度一致，出線機率高，可預期的是，未來，一個更趨「鴿派」、願意快速降息的聯準會，可望漸漸成為市場共識。加上威廉斯等 Fed 官員也對貨幣政策表態傾向寬鬆，暗示 12 月再次降息可能，加上多位決策官員也表達支持年底前進一步降低借貸成本的方向。一旦再度降息將有利於債券價格表現。

