12月電力景氣燈號連9紅 台綜院：半導體景氣勢不可擋

（中央社記者潘姿羽台北21日電）台灣綜合研究院今天公布2025年12月電力景氣燈號，由於半導體景氣「勢不可擋」，該產業用電成長率回升至雙位數，拉動整體產業用電表現，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.48%，電力景氣燈號連續9個月呈現熱絡紅燈。

台綜院今天發布新聞稿指出，製造業用電結構中，AI供應鏈與非AI產業景氣發展明顯分歧，傳統產業如化學材料、塑橡膠製品、鋼鐵、紡織及機械設備業，持續受關稅衝擊、國際需求疲弱及供給過剩等因素影響，用電量走勢偏弱，鋼鐵與紡織業下滑幅度尤其明顯；相較之下，半導體業與電腦、電子及光學製品業產業燈號均亮出熱絡紅燈。

台綜院進一步指出，半導體業受惠於全球AI應用快速擴展，以及AI伺服器、高效能運算、資料中心與雲端運算需求同步成長，帶動先進運算晶片、先進封裝及高速互連等關鍵技術需求提升，先進製程與先進封裝產能維持吃緊，半導體業者持續擴大資本支出，以因應中長期需求擴張，顯示AI動能對產業成長的支撐力道依然強勁。

值得注意的是，去年12月半導體用電年增率再度回升至10.78%，用電量占台電AMI產業用電量比重已逾3成，凸顯半導體產業在整體用電結構中的關鍵地位。

AI浪潮撐起台灣亮眼的經濟表現，台綜院認為，以AI科技結合半導體出口與民間投資為核心的成長模式，預期仍將主導2026年台灣經濟格局，出口更是推動經濟成長的關鍵引擎，然而，成長力道高度集中特定產業與市場，相關風險同步升高。

台綜院提醒，台灣位居全球半導體、伺服器與AI硬體供應鏈的重要關鍵，若地緣政治情勢出現變化，可能影響全球貿易環境與主要經濟體動能，進而衝擊國內AI相關產業與出口，後續發展須審慎關注。（編輯：潘羿菁）1150121