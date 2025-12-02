12月電子期金融期齊漲
（中央社台北2日電）台北股市今天上漲221.74點，收27564.27點。12月電子期收1634.55點，上漲8.35點，逆價差0.54點；12月金融期收2254.2點，上漲25.8點，正價差1.27點。
12月電子期以1634.55點作收，上漲8.35點，成交445口。1月電子期以1634.8點作收，上漲7.1點，成交1口。
電子現貨以1635.09點作收，上漲12.67點；12月電子期貨與現貨相較，逆價差0.54點。
12月金融期以2254.2點作收，上漲25.8點，成交436口。1月金融期以2257.2點作收，上漲25.6點，成交1口。
金融現貨以2252.93點作收，上漲28.47點；12月金融期貨與現貨相較，正價差1.27點。實際收盤價以期交所公告為準。1141202
