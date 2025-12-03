12月電影院新片！《阿凡達：火與燼》（阿凡達3）潘朵拉星戰火再起、《大蟒蛇》叢林拍片大戰巨蟒；台片《陽光女子合唱團》催淚無敵｜上映時間總整理
2025年邁入最後的12月，年末壓軸強片輪番登場，戲院熱鬧無比！影迷期待已久的史詩級科幻大片《阿凡達：火與燼》終於要上映，金獎大導詹姆斯卡麥隆帶領觀眾進入潘朵拉星球上從所未見的新領域，海陸空動物奇觀更勝以往，頂尖視覺效果絢爛無比，絕不讓人失望，銀幕越大越震撼；另一部由「蟻人」保羅路德、喜劇天才傑克布萊克攜手合作的冒險喜劇《大蟒蛇》，兩人為拍片深入叢林大冒險，沒想到大戰真巨蟒，爆笑又精采，娛樂指數百分百。
本月上映台灣電影同樣精彩，集結人氣女星李沐、宋柏緯以及韓國偶像男神振永的《那張照片裡的我們》以1977年中壢事件為背景，台韓三角戀揪心又動人；《陽光女子唱團》找來國際巨星翁倩玉睽違47年再主演台灣電影，領軍陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮華麗卡司，上演笑淚交織的女子監獄生活，堪稱年度催淚彈，務必要帶著衛生紙進場。現在就來看12月還有哪些精采新片吧！（※上映日期如有變動，請以各大戲院為準。）
🍿《阿凡達：火與燼》
上映日期：2025/12/17
導演：詹姆斯卡麥隆
演員：雪歌妮薇佛、柔伊莎達娜、山姆沃辛頓
片長：3 時 17 分
金獎票房大導詹姆斯卡麥隆編導，原班人馬山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、雪歌妮薇佛歸隊。故事敘述從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人在經歷奮戰與傷痛後，展開全新冒險，也面臨新反派的威脅！陸、海、空戰突破視覺震撼的大戰場面更勝以往，大銀幕絕對過癮。12月17日上映。
《大蟒蛇》
趕上蛇年尾巴，動作喜劇巨星保羅路德聯手傑克布萊克，帶領觀眾走入充滿笑料與危機的亞馬遜叢林！故事講述從小就是摯友的道格與格里夫，夢想能重拍他們最喜愛的經典電影《大蟒蛇》。兩人毅然深入亞馬遜叢林拍片，當真正巨蟒現身，原本荒唐滑稽的片場瞬間變成致命戰場！驚險與笑聲齊飛，12月24日上映。
《陽光女子合唱團》
國際巨星翁倩玉睽違47年後再主演台灣電影，領軍陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮華麗卡司，演出催淚溫情新作！劇情講述誤殺丈夫入獄的惠貞在獄中誕下女兒芸熙，在室友玉英奶奶、阿珮與阿蘭照顧下，芸熙開心成長。當惠貞發現女兒罹患弱視，她懇求獄方舉辦合唱表演，讓對聲音特別敏感的女兒能夠在記憶中保存她的愛。於是，一群女人克服重重限制，組成「陽光女子合唱團」，重新找回生命的陽光，12月31日上映。
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》
改編自熱門電玩遊戲的恐怖電影再回歸，全新機械玩偶角色造型詭異，恐懼全面升級。故事敘述披薩餐館發生超自然噩夢事件過去一年，恐怖事件被扭曲成誇張的當地傳說。前任夜間警衛麥克及警官凡妮莎向麥克11歲的妹妹艾碧隱瞞真相，當艾碧偷溜出去，再次找到機械玩偶佛萊迪、邦尼、積卡和霍斯後，一系列駭人事件再度上演。12月5日上映。
《好孩子》
《男兒王》導演王國燊最新力作，改編自新加坡知名變裝皇后阿真（Sammi Zhen）的真實人生故事！ 電影講述離家多年的變裝皇后阿好，得知母親罹患失智症回家照料。某晚表演忘了卸妝，被母親誤認為陌生女子，情急之下謊稱是「女兒」，母親竟信以為真，這場意外誤會，讓兩人重新學習面對彼此，修補多年心結。許瑞奇、洪慧芳自然詮釋母子間的羈絆與溫情互動，笑淚交織，相當動人，12月5日上映。
《Scarlet永無止境的史嘉蕾》
日本動畫大師細田守執導的最新動畫電影，故事敘述來自中世紀的劍士公主史嘉蕾，為了父親的死踏上復仇之路，卻在一次任務失敗後誤入「異世界」，並與一位來自現代、懷抱理想的日本青年相遇。當她再次面對殺父仇人時，史嘉蕾是否能打破仇恨的循環，找到復仇之外的人生意義？實力派配音陣容包括坎城影帝役所廣司、蘆田愛菜以及岡田將生。12月10日上映。
《眾生相》
香港導演李駿碩以同志約炮為題材的限制級新片，榮獲本屆金馬獎最佳導演肯定。劇情講述無名青年四處尋覓性愛，每當邂逅新的陌生男人，他都盜用上一個陌生男人的話語、性格與職業背景，透過角色扮演，他逐漸靠近自身最赤裸真誠的一面。片中演員包括男主角張迪文都全裸上陣，呈現各種同志性愛情境，生猛尺度話題百分百！12月12日上映。
《東京計程車》
日本國民導演山田洋次執導的第91部電影作品，改編自法國電影《巴黎計程車》，木村拓哉、倍賞千惠子、蒼井優主演。劇情描述計程車司機宇佐美浩二，某日載到85歲的高野女士，旅途中兩人對彼此敞開心扉，高野女士提出想趁此機會「好好看看東京的最後風景」，於是宇佐美依照她的要求，開車前往東京各地，高野女士也娓娓道出自己過去不平凡的人生，12月24日上映。
《那張照片裡的我們》
金牌監製湯昇榮首度執導，攜手新銳導演鄭乃方打造台韓愛情電影！韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐、宋柏緯上演三角戀。故事以1977年的桃園中壢為背影，照相館的攝影師賢英愛上了來自韓國的跆拳道金教練，同時青梅竹馬弘國一直深情守護，此時一場選舉掀起不平靜風浪，改變了三人的命運。12月24日上映。
《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》
深受觀眾喜愛的海綿寶寶全新動畫電影，適合聖誕節全家大小一起進戲院同歡！主要配音陣容包括湯姆肯尼、克蘭西布朗、Ice Spice（冰辣妹）等。故事講述海綿寶寶為了成為大人物，決定向蟹老闆證明自己的勇氣，追隨神祕的幽靈海盜，飛行荷蘭人，深入從來沒有去過的海底最深處！12月25日上映。
《橫衝直闖》
靈感源於美國乒乓球王傳奇故事，「獎項製造機」A24攜手好萊塢當紅巨星「甜茶」提摩西夏勒梅打造全新話題之作！夏勒梅片中化身傳奇球王，飾演懷抱桌球夢想的熱血青年馬提莫瑟，上演瘋狂桌球人生，為此接受不少專業桌球訓練。奧斯卡影后「小辣椒」葛妮絲派特洛也有精彩演出，12月25日上映。
