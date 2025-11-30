12月首日就停水！「6縣市」民眾注意 最長達8小時

2025年12月1日將在桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市和屏東縣等六個縣市實施計畫性停水，部分地區的停水時間可長達8小時。自來水公司提醒民眾提前儲水，以應對停水帶來的不便，並建議在停水期間關閉抽水馬達電源，以防止設備損壞及火災風險。

根據台灣自來水公司的公告，具體停水地區包括桃園市的大溪區仁愛里和仁武里，停水時間為中午12時至18時；中壢區的部分路段也會在09時至16時停水。此外，台中市沙鹿區及雲林縣北港鎮也將受到影響，停水時間分別為09時至16時和08時至18時。

桃園市

12月1日12:00-18:00 ：大溪區仁愛里、仁武里，因公園三街小區流量計新設。

12月1日09:00-16:00 ：中壢區永福路單號側（榮民路至興仁路二段）、興仁路二段594巷，因中壢區永福路及華美一路汰換管線工程。

12月1日10:30-16:30：龜山區文化一路、文樂路，因消防栓遷移作業。

台中市

12月1日09:00-16:00：沙鹿區三鹿里和龍井區山腳里，因自立路段汰換管線工程。

雲林縣

12月1日08:00-18:00：北港鎮光明路、義民路，因汰換管線工程。

嘉義縣

12月1日08:00-17:00：大林鎮中林路、八德街、四維街、德卿街、民族北路、民族路、民權路、育才街、育英街、莊敬街。，因汰換管線工程，停水後部分地區需延遲30分鐘水壓回穩。

台南市

12月1日09:00-17:00 ：鹽水區中山路5之1號至41號、中正路64號、三福路24巷、三福路2號至84號、民生街4巷及14巷、民生街1號至33號、忠義路1號至2之18號、武廟路70巷、朝琴路3號至63號、朝琴路55巷1號至24號、武廟路12號及14號、清湶路49號(含周邊巷道)，因汰換管線工程。

12月1日09:00-15:00 ：新市區光華街、南港街，因新舊管線連接作業。

12月1日09:00-16:00：左鎮區榮和里，因新舊管線連接作業。

屏東縣

12月1日13:00-16:00：屏東市和平路、建國路、建武路、建民路、華盛一街、華盛三街、華盛二街、華盛街，因停水施工。

