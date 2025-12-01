12月首颱「洛鞍」最快本週生成！專家揭「對台影響」

生活中心／李明融報導

中央氣象署預報指出，明天（2日）晚起東北季風增強影響，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，且除了雨區擴大外，氣溫也會明顯下降，北部地區白天高溫不到攝氏20度，週四（4日）清晨中部以北低溫下探攝氏15度至17度最冷。另一方面，儘管到了12月，依舊有颱風消息，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今年第28號颱風「洛鞍」有機會在本週生成，預估路徑仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主，對台灣影響曝光。

2日開始迎風面地區有零星短暫雨，下週二（12月9日）將再迎一波東北季風。（圖／翻攝自氣象署）賈新興今（1日）發布影片指出，明天（2日）北海岸、基隆、大台北東側及宜花地區有零星短暫雨，週三（12月3日）至週五（12月5日），以及下週一午後（12月8日）至下週二（12月9日）接連受到兩波東北季風影響，2日開始桃園以北及宜花轉有局部雨，4日至5日大台北東側及宜花有零星短暫雨，6日至7日午後大台北東側及宜花有零星短暫雨，8日午後至9日受東北季風影響，北北基有零星短暫雨，10日午後山區轉多雲。值得注意的是，本週4日至5日熱帶系統有機會發展為今年第28號颱風洛鞍的機率，路線和天琴颱風很像，預估路徑仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主。

今天（1日）白天起轉為多雲到晴的天氣，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨。（圖／翻攝自NCDR氣象署）

預測本週全台降雨分布圖，預估東北地區出現零星降雨。（圖／翻攝自Hsin-Hsing Chia臉書）

中央氣象署指出，今天（1日）清晨受中層雲系通過影響，新竹以南地區仍有零星降雨，白天起轉為多雲到晴的天氣，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差大；空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：12月1日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。





