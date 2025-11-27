12月一掃陰霾！3星座事業如日中天 無災無難

隨著11月的尾巴悄悄流逝，充滿希望與憧憬的12月即將到來。《搜狐網》命理專欄點名「3星座」容易受到幸運女神的眷顧，注定要迎來喜鵲報喜、事業順心。

《搜狐網》命理專欄點名「3星座」在12月充滿收穫，事業運佳。（示意圖／翻攝自pixabay）

射手座

12月初，太陽進入射手座，為射手座帶來強大的能量和自信。他們敏銳的洞察力和果斷的行動力將在事業上發揮重要作用，原本停滯不前的專案可能會迎來轉機，新的機會也會悄然而至。把握機遇、大膽嘗試，射手座將能射中事業上的靶心，取得令人矚目的成就。另外，人際關係也將提升，貴人相助、左右逢源，協助他們走向成功。他們充滿激情的個性和積極的態度，將為他們帶來更多的合作機會和發展空間。這段期間對射手座來說，是展現自我、實現抱負的絕佳時機。

摩羯座

12月初，摩羯座的踏實肯幹將會得到認可和回報，長期以來的付出將被上司和同事看在眼裡，升職加薪的機會指日可待。他們認真負責的工作態度也將為他們贏得良好的口碑，為未來的發展奠定堅實的基礎。在財務方面也將有所收穫，投資理財方面可能會迎來意想不到的驚喜。他們謹慎的理財態度和長期的規劃，在這個月份將會看到成果。對於一直以來勤勤懇懇工作的摩羯座來說，12月初是收穫的季節，也是他們努力得到肯定的時刻。

水瓶座

12月初，水瓶座的靈感將會如同泉湧般噴發而出，為他們的工作帶來全新的想法與方向。他們可以大膽地嘗試新的方法和技術，將自己的創意付諸實踐，以取得意想不到的成果。對於從事藝術、設計、科技等領域的水瓶座來說，這將是一個充滿機會與挑戰的月份。只要敢於創新，就能在事業上取得突破。水瓶座獨特的視角和創新的思維，將成為他們在職場上脫穎而出的關鍵。這段期間適合水瓶座展現自己的才華，讓更多人看到他們的價值。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

