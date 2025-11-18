12月一路玩到趴！女神安芝儇、南珉貞高流「下酒祭」當免費廚娘

【緯來新聞網】高雄流行音樂中心年末華麗變身，攜手「韓國觀光公社」於12月13、14日於海風廣場熱鬧展開「2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜feat.韓國한국」，今年特別邀請韓國啦啦隊女神安芝儇、南珉貞將現身，展廚藝獻經典韓式下酒菜，且限量開放免費試吃。

安芝儇（左）、南珉貞將現煮經典韓食。（圖／高流提供）

「下酒祭」集結台韓人氣下酒菜、韓國文化體驗及現場音樂演出，邀請共10組音樂人接力登場，同時集結江原道觀光單位與韓國水產協會，端出韓式煎餅、魷魚小食、海鮮湯等道地下酒料理，讓饕客一站式大啖韓國海味。12月13日夜間會加碼「K-pop DJ Night」，邀請韓國DJ與舞者聯手帶來沉浸式派對氛圍，從二代團經典到五代團熱曲接力播放，安芝儇也將一同現身，活動兩天更會安排K-POP隨機舞蹈挑戰，讓民眾自由上場，重現弘大街頭熱舞。

「金勾TREE」示意圖。（圖／高流提供）

韓國觀光公社今年把「韓劇裡的聲音」搬到高雄港灣，邀請橫跨民謠、抒情與搖滾的5組韓國新生代音樂人演出，包括女子雙人樂團「屋頂月光옥상달빛OKDAL」、以《魔女》等OST展現細膩情感的「Choi Ingyeong최인경」、搖滾樂團 「KIK」、創作《愛情發芽中》OST的「LEE ARAM이아람」，及溫柔聲線「Bily Acoustie빌리어코스티」；高流同時邀請台灣樂團「椅子樂團」、「公館青少年」、「普通隊長」、「上山」、「梁河懸」與「2025樂團興奮波」，活動全程免費入場。

韓國女子雙人樂團「屋頂月光 옥상달빛 OKDAL」。（圖／高流提供）

迎接2025年進入倒數的年末慶典，高流號召多家在地企業共襄盛舉，在海風廣場前打造「下酒祭主題打卡牆」。自11月28日起至12月14日，民眾只要與主題牆拍照打卡，憑照片即可享人氣百貨公司多項專屬優惠；在12月13、14日活動兩天，漢神巨蛋再加碼提供限定回饋。



此外，「PaperPlane酒吧隨行卡」響應高流「下酒祭」廣邀合作店家大力支持，使用酒吧隨行卡APP結帳享最高12回饋。



此外，12月5日起至2026年1月4日，高流「聖誕趴」將首次於珊瑚礁群佈置超大型聖誕樹，以高達17公尺、結合聲光效果的夢幻「金勾TREE」為視覺中心，讓民眾能沉浸高雄繽紛浪漫的冬日盛宴。「金勾TREE」每天下午5時30分至晚上11時亮燈，每半小時演出3分鐘燈光秀，最後一場展演時間為晚間10時。

