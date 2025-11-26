12月1日「世界愛滋日」 患者以25至39歲本國籍男性為最大宗
〔記者歐素美／台中報導〕每年12月1日為「世界愛滋日」，光田綜合醫院感染科醫師羅仕傑表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U(愛滋病毒量測不到＝傳不出去)」的目標，大幅降低傳染風險。
羅仕傑指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25至39歲本國籍男性仍為最大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。
羅仕傑表示，HIV初期症狀不明顯，常僅有發燒、喉嚨痛、倦怠等像感冒的表現，鼓勵高風險族群善用匿名篩檢資源，包括衛生局提供的免費篩檢服務、家用自我檢測試劑等，皆能在不暴露身分的情況下完成檢查，定期篩檢不僅是保護自己，也是保護伴侶與家庭的重要行動。
他提醒，容易忽略自身風險的族群：包括年輕男男性行為(MSM)、有性病史者及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。但U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染，深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。
羅仕傑說，社會對愛滋仍保有刻板印象，認為只有特定族群才會感染，實際上，HIV傳染與性傾向、身分無關，任何未使用保護措施的性行為，都是高風險因子，呼籲應以尊重替代汙名、在世界愛滋日重新認識HIV，以理解取代恐懼，共同打造更友善、更健康的社會。
在預防方面，目前已有「暴露前預防性投藥(PrEP)」與「暴露後預防性投藥(PEP)」的公費服務，可有效降低感染機會。PrEP適用於高風險族群，長期服用能將大幅降低感染風險；若遇到可能暴露風險的情況，也可在72小時內使用PEP進行阻斷。羅仕傑提醒「預防不是恐懼，而是對關係與健康負責的行為」。
更多自由時報報導
健康網》前英國首相卡麥隆PSA數值偏高 英國醫：罹患攝護腺癌
對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡
台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因
日本機場擠滿中國遊客要返國 航班滿座、人潮洶湧像春運
其他人也在看
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 4 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 21 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 5 天前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 1 天前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 23 小時前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 18 小時前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 1 天前
木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險
酷暑季節如何養生？夏至時節的氣溫持續攀升，讓許多人感到身心不適，甚至引發焦慮與煩躁。中醫師指出，這時民眾可透過具有清熱解暑、養心安神功效的食材來養生，同時也要避免頻繁進出冷氣房，不然容易加重心血管負擔健康2.0 ・ 4 小時前
48歲工程師腹脹血便拖三個月，健檢揪出大腸癌，醫：年輕族群警訊已到
48歲的林先生近來因工作忙碌，時常感到腹脹不適，偶爾出現血便，但因沒有慢性病，也無家族史，自認生活作息良好，只是偏好紅肉，因此一直將不適歸咎於消化不良或痔瘡出血。症狀遲遲未改善，連續兩、三個月都未好轉，直到接受健康檢查才發現。 經醫師評估後安排無痛腸胃內視鏡檢查，結果發現大腸內有一顆大型腫瘤，幾乎佔據腸道三分之二，進一步病理判定為大腸癌，所幸因提前介入治療，腫瘤仍有明確治療方向。 大腸癌呈現「年輕化」趨勢肝膽胃腸科醫師梁程超指出，大腸癌已連續多年位居台灣癌症發生率前段，且呈現「年輕化」趨勢。臨床上不少四、五十歲上班族，因久坐、外食頻繁、蔬果攝取不足、紅肉過量，加上欠缺定期檢查，忽略早期症狀，成為高風險族群。 梁程超提醒，大腸癌初期症狀通常不明顯，但若出現排便習慣改變、腹脹、血便、排便變細、體重莫名下降等情況，且持續超過三週，就應儘速就醫。 45歲以上民眾，應做定期篩檢他也提到，AI 輔助腸胃鏡已成為重要偵測工具。AI 系統能在內視鏡檢查中即時辨識微小病灶、瘜肉與可疑組織，降低因視覺疲勞或角度限制而漏網的風險。研究顯示，AI 介入可有效提升腺瘤偵測率，有助於找出早期大腸癌。 梁程超呼籲，常春月刊 ・ 2 小時前
48歲男關節退化！膝蓋「腫脹1.5倍大」中醫「2招」治療2周…能走了
新竹市48歲男性左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷為膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，經親友介紹至診所看診，治療上運用針灸搭配內服中藥，兩週治療後患者已可順利行走，工作時也能恢復久站。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
她心臟「1分鐘僅40下」蝸牛跳 首例！台大醫院創新心律調節器救回命
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 在台灣，每年約有7500名病人需要裝置心律調節器治療保命，關鍵是，過去已上市的無導線節律器均為單腔（心室型），無法進行心房起搏，適用族群受限，而有導線者容易造成血液跟皮膚感染等副作用，台大醫院今（25）日發表最新醫療成果，成功完成國內首批「雙腔無導線心律調節器」 臨床植入，跟傳統心臟節律器不同，無導線節律器完全植入於...匯流新聞網 ・ 1 天前
全台HIV逾3.6萬人！醫敲「2大新警鐘」：年齡層大降、年輕族群增
台灣HIV逾3.6萬人，雖近年新增個案逐漸趨緩，三項「95 指標」達成值高於全球平均值，但仍存在治療與照護需求未完全滿足的現象。醫師更示警近年新確診感染者「年齡有下降趨勢、年輕族群感染比例上升」，也為防治佈局敲響警鐘。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
尋歡團爆有人中HIV陽性 全衝醫院...又1人中了
尋歡團爆有人中HIV陽性 全衝醫院...又1人中了EBC東森新聞 ・ 21 小時前
眼皮狂跳是好兆頭？醫揭真相：恐罹2神經疾病
生活中心／杜子心報導大部分的人都有經歷過眼皮沒有來由的不停跳動，這時許多人就會想到「左眼跳財、右眼跳災」這句老話，但眼科醫師王孟祺提醒，這些民間說法其實沒有醫學根據，大多數人感覺到的眼皮顫動，多半和壓力、咖啡因、睡眠不足等生活型態有關，雖然不會造成危險，但若跳動超過幾個月，或擴大到臉部肌肉，就可能不是單純的「小毛病」，恐怕與神經疾病有關，需要立即就醫檢查。民視健康長照網 ・ 19 小時前
小骨折奪命？8歲童在校摔斷手「治12天竟突猝死」死因未知
愛爾蘭一名8歲男童馬修‧布林（Matthew Breen）日前在學校不小心摔斷手，手臂因此有2處骨折，但準備手術期間，馬修卻一直感到身體不適，經過多次治療後，雖病情有些微好轉，但幾天後，馬修突然猝逝，死因成謎。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
沒吃甜食血糖還飆？營養師揭「隱藏炸彈」比糖更危險 無糖飲料也中招
有不少民眾認為只要「少吃糖」，身體就能保持健康，也能就此避免糖尿病的風險。事實上血糖升高的原因複雜，有時潛藏在每天攝取的「精製澱粉」裡，正在默默被你吃下肚而不自知！尤其有肥胖、代謝症候群或糖尿病問題的民眾，血糖數值本就容易不穩定，就算沒吃到甜食，攝取特定食物仍可能導致血糖飆高、危害健康。 4大「隱藏澱粉炸彈」 無糖飲料竟也出事 營養師張語希指出，以下4個常被忽略的精製澱粉「地雷食物」，不只一般民眾需要節制食用，若本身有血糖控制不佳問題者，更需要特別留心，避免攝取過量： 1、高GI主食：例如白飯、白吐司、麵條，被身體消化吸收的速度較快、血糖容易隨之上升，增加胰島素負擔。2、無糖手搖飲：若添加奶精與珍珠，糖分依舊相當可觀。其中奶精含有反式脂肪、珍珠則是精製澱粉來源。因此，即便是「無糖珍奶」平時也應少喝。3、油炸物：例如鹹酥雞與炸雞排，大多裹了一層粉漿下鍋油炸，外皮不僅含有大量精製澱粉，更有滿滿的油脂，一吃下肚容易造成血糖波動變大。4、各式醬料：例如甜辣醬、番茄醬、醬油膏，雖然大多為鹹香口感，事實上大多數醬料在製作過程都會添加大量的糖，即使小小一匙醬料也會增加糖分攝取量。 台人最愛宵夜是控糖常春月刊 ・ 1 天前
睡夢中過世真的「走得安詳」？醫揭4大猝逝真相：不一定沒痛苦
睡夢中過世看似平靜無痛苦，真是如此嗎？醫師指出睡夢中猝逝常見4類原因，並非所有猝逝都未經歷疼痛受苦。想要無憾，平日也能做好預防。 每隔一陣子，就會聽聞身邊親友或名人在睡夢中猝逝，不少人認為，在睡夢中過世似乎沒有痛苦，是相對平靜安詳、甚至是比較「幸福」離開人世的方式。 但醫師說，不見得所有在睡眠中過世都未經歷痛苦，如果不想帶著遺憾離開，平時的預防還是相當重要。 睡夢中猝死常見4原因，睡眠呼吸中止也不可大意 睡夢中過世有4大常見原因： 1.心因性猝死 最常見是心肌梗塞和心律不整。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群指出，有時單純的心血管狹窄雖然還未造成完全阻塞，但心臟已處於缺氧狀態，可能引發心律不整而猝死。 陳冠群進一步指出，心臟有自主神經節律竇結調控、定時放電，維持心律跳動，當竇結老化，心臟愈跳愈慢，有時甚至忘了跳動，就可能暈厥，恢復跳動時再醒過來，醫學上稱病竇症候群；但是當停跳時間過長，心臟缺血缺氧過久，有可能引發心室顫動，甚至心臟完全沒有血液供應而猝死。 2.腦血管疾病 基隆長庚醫院胸腔科醫師吳黃平指出，人體的生命中樞在腦幹，控制呼吸心跳，當腦血管出血或阻塞（腦中風），波及腦幹，就有可康健雜誌 ・ 1 天前