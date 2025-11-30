【12月1日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
When Japanese soldiers arrived in the northern prefecture of Akita on Thursday, they prepared to face a new kind of threat–one with fuzzy ears and up to 220 pounds of mass.
This mountainous region is known for its lush forests, lakes and valleys–and for being a hotspot for this year's deadly bear attacks in Japan. "The situation has already surpassed what the prefecture and municipalities can handle on their own, and exhaustion on the ground is reaching its limit," said Akita Gov. Kenta Suzuki last month.
In Akita, local authorities requested formal military assistance from Japan's Self-Defense Forces, saying their existing measures–including box traps and bear repellent sprays–weren't enough.
But the troops won't be culling the bears–they're not allowed to under Japanese law. They'll provide logistical support, like setting up traps and transporting carcasses shot by hunters.
In October alone, shoppers were attacked in a supermarket, a Spanish tourist was scratched by a cub at a heritage site, and a trail runner was forced to wrestle a bear in the woods before sprinting to safety.
中譯：
日本士兵週四抵達秋田縣北部時，準備面對一種全新威脅：有著毛茸茸耳朵、重達220磅的生物。
這個以蓊鬱森林、湖泊與山谷聞名的多山地區，今年成為日本最致命熊襲事件的重災區。秋田縣知事鈴木健太上月表示：「情況已超出縣與地方政府能夠單獨應對的範圍，當地人員的疲憊已達極限。」
秋田縣政府已正式向日本自衛隊請求軍事支援，表示包括設置箱型陷阱與使用防熊噴霧等現有措施，已不足以應對。
不過，部隊不會進行撲殺，因為依據日本法律，他們沒有這個權限。自衛隊會提供後勤支援，例如協助設置陷阱，以及運送由獵人射殺的熊屍。
僅僅10月份，熊就攻擊了超市顧客、抓傷在文化遺址觀光的1名西班牙旅客，還有越野跑者在山林中與熊搏鬥後，才得以脫逃。
-關鍵軍語-
※deadly：致命的
※military assistance：軍事支援
