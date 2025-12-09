【12月10日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

The Princess of Wales holding the hand of a 100-year-old veteran as she led a moving Armistice Day service today.

Catherine, 43, attended the Royal British Legion Service of Remembrance at the National Memorial Arboretum in Staffordshire this morning. The royal spoke to veterans and their families after leading the traditional two-minute silence and laying a wreath adorned with a handwritten note dedicated to the fallen.

After the service, Kate held the hand of VE Day and VJ Day veteran Donald (Bill) Redston, as the 100-year-old told her about the keep-fit regime he credits for maintaining his health. Asked for his top tips by the Princess, Mr Redston said he used to run marathons.

The Princess, wearing a Jane Taylor Decima hat and military-style coat with two poppies on the lapel, looked solemn as she walked to the service - the first she has attended at the Arboretum.

中譯：

凱特王妃今日主持感人的停戰紀念日儀式時，握著1位百歲老兵的手。

43歲的凱特今晨出席在斯塔福郡國家紀念植物園舉行的英國皇家退伍軍人協會追悼儀式。她在主持傳統的2分鐘默哀並獻上附有手寫悼詞的花圈後，與老兵及其家屬交談。

儀式結束後，凱特握著經歷二戰歐戰勝利日與對日勝利日老兵雷斯頓的手，這位百歲老兵則分享他保持健康的健身方式。當王妃詢問秘訣時，雷斯頓說他過去常跑馬拉松。

王妃當天佩戴黑色的泰勒寬邊禮帽，穿著別上2枚罌粟花胸針的軍風大衣，走向儀式會場時神情肅穆。