【12月11日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Ukrainian soldiers deployed on the eastern frontlines have been filmed diving into flooded trenches to save artillery shells from the muddy water. The recording, shared on social media by platoon commander Ivan Polozenko, shows two wetsuit-clad men-including Polozenko himself-lifting several projectiles from the inundated trench.

The commander, who regularly posts updates in English from his artillery unit’s position near the embattled city of Chasiv Yar in the Donetsk region.

"Sometimes you have to lead from the front. Show your team you are not afraid to swim in mud to win. So my battery commander and I decided that we will evacuate the shells from the flooded trench ourselves." Polozenko wrote.

He added that this way “our European friends can see what care is taken by the Armed Forces of Ukraine to make sure NOTHING of what our partners provide gets wasted.”

Russia claimed in the summer that it had captured Chasiv Yar, a strategic city which was the focus of an intense advance earlier this year. Despite the claims, sources suggest that Kyiv’s forces still have a presence on the western edges of the city.

中譯：

部署在烏克蘭東部前線的士兵，被拍到跳入被淹沒的戰壕中，從泥水裡搶救砲彈。這段影片由排長波洛成科分享到社群媒體，畫面中可見2名穿潛水衣的士兵，從被淹沒的戰壕中抬出多枚砲彈，其中包括波洛成科本人。

這名排長常以英文發布其砲兵單位陣地最新情況，該部隊位於頓內茨克州激戰中的恰西夫亞爾附近。

波洛成科寫著：「有時候你必須以身作則，讓你的團隊知道你不怕在泥漿裡游泳，只為贏得勝利。所以我和我的火砲連指揮官決定，我們要把被淹沒在壕溝裡的砲彈，親手撤出來。」

他說，這樣「我們的歐洲朋友就能看到，烏克蘭武裝部隊是如何確保夥伴所提供的東西，沒有絲毫浪費。」

俄羅斯今夏聲稱已奪取具戰略意義的恰西夫亞爾，該地是俄軍年初猛烈推進的焦點。儘管俄方如此宣稱，但消息來源指出，基輔部隊仍在該市西部邊緣。

-關鍵軍語-

※trenches：戰壕

※artillery：火砲；砲兵

（達志影像／美聯社）