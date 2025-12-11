【12月12日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Small drones will soon fill Ukrainian skies to create a first-of-its-kind “drone wall” system built to shield urban infrastructure from Russian strikes.

Developed by Atreyd, the wall will consist of battery-powered first-person-view drones that deploy from launch platforms once their radar network detects a potential threat.

廣告 廣告

Once airborne, the drones form a curtain-like barrier, each carrying a small explosive payload. As enemy munitions approach, the drones detonate in mid-air to intercept the attack.

Artificial intelligence underpins the entire formation, allowing the drone wall to reposition itself and adapt as threats change direction. It can also operate without GPS, relying on pre-loaded 3D maps to navigate contested airspace.

中譯：

不久之後，小型無人機將布滿烏克蘭上空，打造全球首見的「無人機牆」系統，以保護城市基礎建設免受俄羅斯攻擊。

這套系統由法國阿特雷德公司研發，將由電池驅動的第一人稱視角無人機組成。當雷達網偵測到潛在威脅時，無人機便會從發射平臺自動升空。

無人機升空後會形成如幕簾般的防禦屏障，每架都搭載小型爆炸物。一旦偵測到敵方彈藥逼近，無人機會在空中引爆，以攔截來襲攻擊。

整個編隊由人工智慧驅動，使「無人機牆」能隨著威脅方向的改變重新調整位置；也能在沒有全球衛星定位的情況下運作，依靠預載的立體地圖在競爭空域導航。

（達志影像／美聯社）