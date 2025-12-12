【12月13日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

The 2025 Army West Point football uniforms for the 126th Army-Navy Game, presented by USAA, commemorate the 250th anniversary of the United States Army and pay tribute to the Soldiers who have defended our nation with bravery, selfless service, and sacrifice.

For the past 250 years, the United States Army has stood as America’s enduring symbol of service and sacrifice. Born in the desperate conditions of the American Revolution, the Army’s legacy is one of steadfast commitment to the defense of liberty, reflected in its motto, "This We’ll Defend."

At the core of the Army’s service are the seven Army Values: Loyalty, Duty, Respect, Selfless Service, Honor, Integrity, and Personal Courage. These values represent the moral compass of every Soldier, binding them in shared purpose and ensuring that character and trust remain the bedrock of the profession.

One of the most distinctive elements of the 2025 uniform is the purple streaking through the jersey numbers and along the helmet. Purple symbolizes the sacrifice made by Soldiers and Gold Star Families, tracing its lineage to the Badge of Military Merit, precursor to the Purple Heart, first authorized by General George Washington during the American Revolution.

This is the 10th season that Army Football and the United States Military Academy’s Department of History and War Studies have collaborated with Nike on the specialty uniform for the Army-Navy Game.

中譯：

2025年第126屆「海陸大戰」陸軍西點軍校美式足球隊戰袍，由聯合服務汽車協會贊助，是為紀念美國陸軍建軍250週年，並向無數以勇氣、無私奉獻與犧牲守護國家的士兵致敬。

過去250年來，美國陸軍一直是美國奉獻與犧牲的象徵。陸軍誕生於美國革命的艱困環境，傳承了對捍衛自由的堅定承諾，也反映在其座右銘「我們將捍衛」。

陸軍核心使命建立在7大價值觀之上：忠誠、職責、尊重、無私奉獻、榮譽、誠信與個人勇氣。這些價值是每位士兵的道德指南，使他們在共同的目標下緊密團結，同時確保品格與信任始終是軍人專業的基石。

2025年球衣最具特色的元素之一，是球衣號碼與頭盔的紫色紋綉。紫色象徵士兵與金星家庭的犧牲，歷史可追溯至美國革命時，華盛頓將軍所授予的紫心勳章前身「軍功章」。

2025年也是陸軍美式足球隊與美國軍事學院歷史暨戰爭研究系，和耐吉合作推出「海陸大戰」特製球衣的第10個年頭。

-關鍵軍語-

※Army-Navy Game：海陸大戰

（美西點軍校與海軍官校年度美式足球賽）

※American Revolution：美國革命

（取自海陸大戰臉書）