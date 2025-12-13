【12月14日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Navy Athletics and Under Armour unveiled the 2025 Army-Navy game uniform today that will honor the 250th Anniversary of the United States Navy on Dec. 13 at the 126th playing of the Army-Navy Game.

The goal of this year's uniform was to tell a compelling story that seamlessly combines the history of the U.S. Navy, the six frigates and the United States Naval Academy. The color, fonts, branding and detailing were all historically inspired.

Located in Boston, Mass., the USS Constitution is the only remaining frigate from the original six frigate fleet and is the world's oldest commissioned warship still afloat. In the late 1850s, with the Naval Academy running out of space, the USS Constitution was converted into a floating classroom, housing and training area for midshipmen to practice sail handling and other practical naval skills.

Its nickname, Old Ironsides, came from a battle during the War of 1812 when cannonballs appeared to bounce off the ship's thick wooden hull. The USS Constitution is undefeated in battle, never having to lower its flag.

The USS Constitution was heavily referenced for design details and inspiration for the uniform.

中譯：

美國海軍官校校隊與安德瑪，今日揭曉2025年海陸大戰的海軍隊戰袍，這套球衣將在12月13日第126屆海陸大戰出賽，紀念美國海軍建軍250週年。

今年球衣設計目標，是講述一個扣人心弦的故事，將美國海軍歷史、6艘軍艦與海軍官校緊密結合，其配色、字體、標誌與細節，靈感皆來自歷史。

位於麻州波士頓的「憲法號」，是最初6艘軍艦中僅存的一艘，也是全球仍在服役、且能航行的最古老軍艦。1850年代後期，由於海軍官校空間不足，「憲法號」被改造成浮動教室，成為見習軍官住宿與練習操作帆具及其他海事技能的場所。

其綽號「老鐵殼」則源於1812年戰爭的一場戰役，當時砲彈似乎直接從其厚實的木殼上彈開。「憲法號」戰無不克，從未被迫降下旗幟。

本次球衣的眾多設計細節，皆以「憲法號」為主要靈感來源。

關鍵軍語

※battle：戰役

※war：戰爭