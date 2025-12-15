【12月16日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

The world's largest and most expensive aircraft carrier has arrived in the Caribbean.

U.S. Southern Command announced Sunday that the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group had made its way into the Caribbean Sea, with 4,000 sailors and "dozens" of military aircraft aboard the lead ship.

The strike group's deployment comes as the Trump administration continues to increase the pressure on Venezuelan leader Nicolás Maduro, who was charged by U.S. prosecutors in 2020 with narco-terrorism and other crimes. In August, the Trump administration upped the reward for information leading to Maduro's arrest or conviction to $50 million.

Meanwhile, the U.S. has recently carried out 20 strikes on boats near the country that American officials say were smuggling drugs, though the Trump administration has yet to publicly provide any evidence for those claims, and lawmakers and legal experts have indicated the strikes are likely illegal under U.S. and international law.

Last week, Trump said "I've sort of made up my mind" on next steps for U.S. involvement in Venezuela, but he gave no further details.

中譯：

全球最大、最昂貴的航空母艦已抵達加勒比海。

美國南方司令部週日宣布，「福特號」航艦打擊群已進入加勒比海，艦上載有4000名官兵及「數十架」軍機。

航艦打擊群此次部署，正值川普政府持續對委內瑞拉領導人馬杜洛擴大施壓。馬杜洛在2020年遭美國檢方以「毒品恐怖主義」及其他罪名起訴；川普政府今年8月將協助逮捕或定罪馬杜洛的懸賞金，提高至5000萬美元。

同時，美國近日對委內瑞拉附近的船隻進行了20次打擊行動，美方官員聲稱這些船隻涉嫌走私毒品。然而，川普政府尚未公開提供相關證據，多名國會議員與法律專家指出，這些打擊行動很可能違反美國法律與國際法。

川普上週表示「已大致決定」美國在委內瑞拉的下一步行動，但未透露細節。

-關鍵軍語-

※aircraft carrier：航空母艦

※military aircraft：軍機

（取自美國海軍網站）