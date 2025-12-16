【12月17日】看軍聞學英語
原文：
After two years of robust growth fueled by military spending on the war in Ukraine, Russia’s economy is slowing. The Kremlin needs money to keep its finances steady-and it’s clear where President Vladimir Putin intends to get it: At the cash register, from ordinary people and small businesses.
An increase in value-added tax to 22 percent from 20 percent is expected to add as much as 1 trillion rubles, or about $12.3 billion, to the state budget. The increase is contained in legislation already making its way through Russia’s compliant parliament and would take effect from Jan. 1.
The government also has proposed increasing taxes on spirits, wine, beer, cigarettes and vapes. For instance, the tax on stronger spirits such as vodka would go up by 84 rubles per liter of pure alcohol, which works out to 17 rubles or about 20 U.S. cents for a half-liter bottle.
Fees for renewing driver's licenses or getting an international license also are going up, and a key tax break on imported cars is being axed. The government is weighing a tech tax on digital equipment including smartphones and notebooks of up to 5,000 rubles ($61.50) for the highest priced items, the Kommersant news site reported.
中譯：
在對烏戰爭帶動的軍事支出推動下，俄羅斯經濟歷經2年強勁成長後正明顯放緩。克里姆林宮需要財源來維持國家財政穩定，蒲亭顯然準備透過收銀機從平民百姓與中小企業籌措。
將增值稅從20%提高至22%，預計最多可為國庫增加約1兆盧布（約123億美元）。相關加稅法案已在聽令行事的俄國國會審議，預計明年元旦生效。
政府也提議提高烈酒、葡萄酒、啤酒、香菸與電子煙的稅率，例如伏特加等高濃度烈酒，每公升純酒精的稅額將調高84盧布，折合每半公升瓶裝酒約多17盧布（約0.2美元）。
據俄國《工商日報》報導，駕照換發、國際駕照申請等政府規費也將上調，而一項針對進口汽車的關鍵減稅措施將被取消。政府並研議對數位產品課徵科技稅，包括最高價智慧手機與筆記型電腦的稅額上看5000盧布（約61.5美元）。
- 關鍵軍語 -
※military spending：軍事支出
※value-added tax：增值稅
克里米亞地區伊夫帕托瑞亞一處加油站，加油機上貼有「無油可加」告示。（達志影像／路透社資料照片）
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 73
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 136
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 15 小時前 ・ 50
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 15
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 132
高圓圓遭疑「拍綜藝用替身」！挨轟「乾脆AI換臉」 製作方回應
氣質女星高圓圓出外景被民眾巧遇，路人目擊與高圓圓穿著同樣衣服的陌生女，議論「用替身錄綜藝節目」。曝光的照片確實顯示，一名跟高圓圓長髮長度相似、都穿紅色上衣及白色褲子的女子出現在拍攝現場，網狂酸高圓圓「乾脆AI換臉好了」、「綜藝節目不就是為了真實去體驗嗎？還要替身…」。太報 ・ 6 小時前 ・ 5
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 142
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 106
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 16 小時前 ・ 40
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝
政治中心／綜合報導當今國會由國民黨團、民眾黨團掌握多數，兩黨聯手通過爭議法案，更封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，甚至遲未審議中央政府總預算，導致朝野衝突加劇。對此，前總統蔡英文傳出已在位於健保署內的卸任辦公室中，低調做「這1事」，不僅邀請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還由自己親自坐鎮，背後動機全揭曉。民視 ・ 14 小時前 ・ 103
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 54
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 15 小時前 ・ 17
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 40
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 44
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 84