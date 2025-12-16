【12月17日】看軍聞學英語

原文：

After two years of robust growth fueled by military spending on the war in Ukraine, Russia’s economy is slowing. The Kremlin needs money to keep its finances steady-and it’s clear where President Vladimir Putin intends to get it: At the cash register, from ordinary people and small businesses.

An increase in value-added tax to 22 percent from 20 percent is expected to add as much as 1 trillion rubles, or about $12.3 billion, to the state budget. The increase is contained in legislation already making its way through Russia’s compliant parliament and would take effect from Jan. 1.

The government also has proposed increasing taxes on spirits, wine, beer, cigarettes and vapes. For instance, the tax on stronger spirits such as vodka would go up by 84 rubles per liter of pure alcohol, which works out to 17 rubles or about 20 U.S. cents for a half-liter bottle.

Fees for renewing driver's licenses or getting an international license also are going up, and a key tax break on imported cars is being axed. The government is weighing a tech tax on digital equipment including smartphones and notebooks of up to 5,000 rubles ($61.50) for the highest priced items, the Kommersant news site reported.

在對烏戰爭帶動的軍事支出推動下，俄羅斯經濟歷經2年強勁成長後正明顯放緩。克里姆林宮需要財源來維持國家財政穩定，蒲亭顯然準備透過收銀機從平民百姓與中小企業籌措。

將增值稅從20%提高至22%，預計最多可為國庫增加約1兆盧布（約123億美元）。相關加稅法案已在聽令行事的俄國國會審議，預計明年元旦生效。

政府也提議提高烈酒、葡萄酒、啤酒、香菸與電子煙的稅率，例如伏特加等高濃度烈酒，每公升純酒精的稅額將調高84盧布，折合每半公升瓶裝酒約多17盧布（約0.2美元）。

據俄國《工商日報》報導，駕照換發、國際駕照申請等政府規費也將上調，而一項針對進口汽車的關鍵減稅措施將被取消。政府並研議對數位產品課徵科技稅，包括最高價智慧手機與筆記型電腦的稅額上看5000盧布（約61.5美元）。

- 關鍵軍語 -

※military spending：軍事支出

※value-added tax：增值稅

克里米亞地區伊夫帕托瑞亞一處加油站，加油機上貼有「無油可加」告示。（達志影像／路透社資料照片）