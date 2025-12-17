【12月18日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
The F-35 fighter jets the U.S. plans to sell Saudi Arabia will be less advanced than those operated by Israel, in line with a U.S. law that guarantees Israel’s military edge in the region, U.S. officials and defense experts said on Wednesday.
President Donald Trump announced the sale this week, but officials said the Saudi aircraft will lack superior features of Israel’s fleet that include advanced weapons systems and electronic warfare equipment.
Israel enjoys unique permissions to modify its F-35s, including the ability to integrate its own weapons systems.
Still, the Israeli Air Force opposed the planned sale, warning in a position paper to political leaders that it would undermine Israel's air superiority in the region, The Times of Israel reported.
Even if Saudi Arabia gets the jets, it is unlikely to receive the AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, next-generation air-to-air missiles being developed for fifth-generation aircraft, according to Douglas Birkey, executive director of the Mitchell Institute for Aerospace Studies.
中譯：
美國官員和國防專家週三表示，美國計畫出售給沙烏地阿拉伯的F-35戰機，將比以色列現役機隊的版本技術更低階，以遵守美國確保以色列在中東地區維持軍事優勢的相關法律。
美國總統川普本週宣布這項軍售，但官員指出，沙國戰機版本將缺乏以色列現役F-35所具備的多項優異功能，包括先進武器系統與電子戰設備。
以色列享有對其F-35戰機進行高度客製化的特殊權限，包括能整合自主研發的武器系統、增加雷達干擾能力。
《以色列時報》報導，儘管如此，以色列空軍仍反對該項軍售計畫，並在遞交給政治領袖的立場文件中警告，此舉將削弱以色列在區域內的空中優勢。
米契爾航太研究所執行董事柏基指出，即便沙國最終取得F-35戰機，仍極不可能獲得AIM-260「聯合先進戰術飛彈」，這是一款專為第5代戰機研發的新世代空對空飛彈。
關鍵軍語
※electronic warfare：電子戰
※Joint Advanced Tactical Missile：
聯合先進戰術飛彈
1218以軍F-35I戰機。（取自DVIDS網站）
