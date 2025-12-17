12月19日牯嶺街書香創意市集活動 公車配合調整

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市公共運輸處表示，因應2025第25屆牯嶺街書香創意市集活動，114年12月19日20時起至12月21日22時止於牯嶺街（南海路至寧波西街）實施交通管制（視現場交通管制狀況提前、延後或擴大、縮小範圍），原行駛該路段之1路公車將配合改道行駛，受影響公車站位計有「牯嶺街小劇場」1站，公車改道及取消站位如附表。



臺北市聯營公車路線因交通管制改道而停用之站位，在「大臺北公車」網頁、手機版網頁以及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。如對公車改道有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或透過臺北市民當家熱線1999了解相關訊息。