【12月19日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

The Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) and the British Army completed Exercise Vigilant Isles 25 in Hokkaido, conducting expanded training that included the first-ever joint Japan–UK airborne drop on Japanese territory. The exercise ran from November 5 to November 20 and brought together Japanese airborne and amphibious forces with British paratroopers from the 2nd Batalion, The Parachute Regiment.

According to an official JGSDF announcement, "This year’s training represented a major step forward. This fiscal year, for the first time in Japan, a Japan–UK joint airborne drop was conducted, and with participation from the Amphibious Rapid Deployment Brigade, the content of the exercise was expanded to improve operational capabilities related to counter-landing operations."

JGSDF also highlighted the broader diplomatic and military importance of the event, stating: "The exercise promoted mutual understanding and trust with the United Kingdom and other European countries."

The British contingent conducted parachute jumps using Japanese parachutes for the first time, and both sides carried out joint drills to understand each other’s equipment, procedures and tactics.

中譯：

日本陸上自衛隊與英國陸軍在北海道完成了「警戒島嶼25」演習，本次演習擴大了訓練內容，其中包含史上首次在日本領土實施的日英聯合空降。這場從11月5日持續至20日的演習，將日本的空降部隊與兩棲部隊，與英國傘兵團第2營的傘兵一同整合訓練。

根據日本陸上自衛隊官方聲明：「今年的訓練代表著重大進展。本財政年度首次在日本本土實施了日英聯合空降，且隨著水陸機動團的參與，演習內容得以擴大，以提升與反登陸作戰相關的戰力。」

陸自也強調這次演習在外交與軍事上所代表的更廣泛意義，「本次演習促進了日本與英國及其他歐洲國家之間的相互了解與信任。」

英國部隊首次使用日本製降落傘進行跳傘，雙方也透過聯合演練熟悉彼此的裝備、操作程序與戰術。

-關鍵軍語-

※airborne drop：空降

※amphibious forces：兩棲部隊

英日2025年度「警戒島嶼」（Vigilant Isles）聯合演訓。（取自英國國防部網站）