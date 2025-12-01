【12月2日】看軍聞學英語

■林國賓

The Canadian Forces is counting on public servants to volunteer for military service as it tries to ramp up an army of 300,000 as part of a mobilization plan, according to a defence department directive.

Federal and provincial employees would be given a one-week training course in how to handle firearms, drive trucks and fly drones, according to the directive, signed by Chief of the Defence Staff Gen. Jennie Carignan and defence deputy minister Stefanie Beck on May 30, 2025.

The public servants would be inducted into the Supplementary Reserve, which is currently made up of inactive or retired members of the Canadian Forces who are willing to return to duty if called. At this point, there are 4,384 personnel in the Supplementary Reserves, but in the case of an emergency, that would be boosted to 300,000, according to the directive from Beck and Carignan.

After the initial entry into the ranks, the public servants would be required to do one week’s worth of military training each year but would not be issued uniforms. Medical coverage would be provided for their annual military service, but that time would not count towards their pensions, the directive pointed out.

根據加拿大一份國防部指令，加拿大軍方正寄望公務員自願加入軍隊，以協助推動一項建立30萬人大軍的動員計畫。

這份2025年5月30日由國防參謀長卡里南上將與國防部副部長貝克共同簽署的指令指出，聯邦與省級公務員若自願參與，將接受為期1週的訓練課程，內容包括基本槍械操作、卡車駕駛與無人機操控等。

根據指令，這些公務員將被編入「補充後備役」，該編制目前由已退役或非現役、願在必要時重返軍職的前軍人組成。目前補充後備役人數為4384員，但在緊急情況下，可望擴編至30萬人。

完成入伍後，公務員每年須進行週軍事訓練，但不會配發軍服。指令同時指出，服役期間，政府將提供醫療保險，但該段軍事服務不計入退休金年資。

-關鍵軍語-

※mobilization：動員

※supplementary reserve：補充後備役