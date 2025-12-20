12月20日「北美館日」 當日全館免費開放參觀

值此建館42週年，北美館將於本週12月20日（六）舉辦「北美館日」，當日全館免費開放參觀。（圖片來源／北美館提供）

臺北市立美術館（北美館）自1983年開館以來，持續推廣當代藝術的多元樣貌，朝向成為兼具專業策展與公共交流的平台，促進美術館在城市中扮演文化聚點的角色。值此建館42週年，北美館將於本週12月20日（六）舉辦「北美館日」，當日全館免費開放參觀。

除了正在展出的「2025台北雙年展：地平線上的低吟」與新開展的「2025臺北美術獎」兩檔展覽外，今年「北美館日」公眾活動邀請曾獲選巴黎文化奧運臺灣館表演團隊的「小事製作」進館「串門子」，推出全新主題企劃《來串門子—大合照》。將三樓3C迴廊轉化為一處「偶發式互動展演」的共感場域，觀眾將化身為「漫遊者」，一同參與並共創紀念性的群像大合照。

展演聚焦於3C迴廊獨特的「口字型」結構與視線流動，營造出「去舞臺」與「去第四面牆」的開放式演出空間，使每一位走入現場的觀眾，都同時是觀者與被觀看者，共同形塑出一個由身體、視線與感知交織而成的共享場景。

「星叢」中的共感時刻：身體、空間與記憶的偶發交會

本次活動由「小事製作」策略總監陳運成策劃，邀請張雅為與張雅媛擔任編創者。以「星叢」的概念呈現多重「紀念」的主題，重新想像集體記憶與當下身體經驗的交會，打造出兼具即興與共感特質的展演場域。演出圍繞「運動、競技；集會、遶境；靜思、慶典」等人類集體紀念形式展開，表演者散布於迴廊各處進行間歇式、參與型的行動，並邀請觀眾即興加入、成為「大合照」中的一員。

今年北美館日，將邀請20位觀眾成為「大合照」的共創者（漫遊者），手持拍立得相機自由遊走，拍攝自身所見的當下情景。（圖片來源／北美館提供）

張雅媛透過工作坊引導參與者覺察自身肢體與空間的感知關係，讓觀眾轉化為迴廊中持續流動的有機景觀。除了身體與空間的交織外，張雅為也以「永恆的時間」為發想，邀請藝術家蔡承翰透過延時性重現與紀念有關的日常行為，他將沿著迴廊的四面牆緩步移動，間歇性記錄現場的星叢情境與記憶軌跡；而音樂設計鄭兆恩則製作出不斷迴返的音景，讓聲音成為此場域中的另一條時間軸，共同編織出身體延展與感知交錯的集體凝視。

在流動與凝視中構築當代的「大合照」

當「大合照」不再只是排排站的儀式，而是一場關於相遇與紀念的集體創作，美術館將會展現什麼樣的風景？演出之餘，今年北美館日，將邀請20位觀眾成為「大合照」的共創者（漫遊者），手持拍立得相機自由遊走，拍攝自身所見的當下情景，並將照片浮貼於3C迴廊牆面，讓現場的互動與相遇，轉化為可被閱讀的空間詩學。

小事製作自2014年成立以來，擅長在非典型空間中發展具現場感的表演形式，作品遍及公共空間、市場、洗車場至戶外公園等。今年12月20日，北美館邀請市民帶著個人的記憶與希望保存的生命經驗前來，在展演現場觀察、紀錄、留下自己的感知與足跡，透過流動的視角與參與性的創作，共同完成這幅由眾人經驗交織而成的開放群像。



