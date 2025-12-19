【12月20日】看軍聞學英語

■林國賓

原文：

Individuals who served in Iraq or Afghanistan had significantly higher rates of new-onset respiratory diseases after deployment compared to non-deployed control peers, based on data from more than 48,000 veterans.

"Veterans deployed to Iraq and Afghanistan were often exposed to airborne hazards such as burn pits and dust storms," said Patrick Gleeson, MD, an allergist at the University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Philadelphia, in a press release. "We found that these exposures may have long-term health impacts, particularly for respiratory diseases that can affect quality of life for years after service."

Gleeson and colleagues used data from the Veterans Affairs Corporate Data Warehouse and Observational Medical Outcomes Partnership to identify veterans with a single deployment as part of Operation Iraqi Freedom or Operation Enduring Freedom. Participants had at least one outpatient visit prior to deployment with no baseline history of asthma, chronic rhinitis, chronic rhinosinusitis, or nasal polyposis.

The mean age of the participants at deployment was 26.7 years, 84% were male, 75% were White, and 11% were Hispanic or Latino. Each was matched with a similar non-deployed veteran control.

Compared to non-deployed peers, deployed veterans had a 55% increased risk of asthma, a 48% increased risk of nasal polyposis, a 41% increased risk of chronic rhinitis, and a 27% increased risk of chronic rhinosinusitis.

中譯：

根據來自超過4萬8千名退伍軍人的資料分析顯示，曾在伊拉克或阿富汗服役的軍人，在部署後出現新發呼吸道疾病的比例，明顯高於未曾部署的對照同儕。

費城賓州大學佩雷爾曼醫學院過敏專科醫師葛利森在新聞稿中表示：「被派往伊拉克與阿富汗的軍人，常暴露於燒坑煙霧、沙塵暴等空氣污染物之中。我們發現，這些暴露可能造成長期健康影響，尤其是會在服役多年後持續影響生活品質的呼吸道疾病。」

葛利森與同事的研究團隊，利用美國退伍軍人事務部的企業資料倉儲與觀察性醫療成果夥伴計畫資料庫，篩選出曾在「伊拉克自由行動」或「持久自由行動」中有一次部署紀錄的退伍軍人。所有參與者在部署前至少有一次門診紀錄，且無氣喘、慢性鼻炎、慢性鼻竇炎或鼻息肉的病史。

研究對象平均部署年齡為26.7歲，其中84%為男性、75%為白人、11%為西班牙裔或拉丁裔。每位部署者皆與一名條件相近的未部署退伍軍人進行比對。

與未部署同儕相比，曾部署的退伍軍人罹患氣喘的風險增加55%，鼻息肉風險增加48%，慢性鼻炎風險增加41%，慢性鼻竇炎風險增加27%。

-關鍵軍語-

※respiratory disease：呼吸道疾病

※deployment：部署

（取自DVIDS網站）