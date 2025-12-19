【12月20日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
Individuals who served in Iraq or Afghanistan had significantly higher rates of new-onset respiratory diseases after deployment compared to non-deployed control peers, based on data from more than 48,000 veterans.
"Veterans deployed to Iraq and Afghanistan were often exposed to airborne hazards such as burn pits and dust storms," said Patrick Gleeson, MD, an allergist at the University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Philadelphia, in a press release. "We found that these exposures may have long-term health impacts, particularly for respiratory diseases that can affect quality of life for years after service."
Gleeson and colleagues used data from the Veterans Affairs Corporate Data Warehouse and Observational Medical Outcomes Partnership to identify veterans with a single deployment as part of Operation Iraqi Freedom or Operation Enduring Freedom. Participants had at least one outpatient visit prior to deployment with no baseline history of asthma, chronic rhinitis, chronic rhinosinusitis, or nasal polyposis.
The mean age of the participants at deployment was 26.7 years, 84% were male, 75% were White, and 11% were Hispanic or Latino. Each was matched with a similar non-deployed veteran control.
Compared to non-deployed peers, deployed veterans had a 55% increased risk of asthma, a 48% increased risk of nasal polyposis, a 41% increased risk of chronic rhinitis, and a 27% increased risk of chronic rhinosinusitis.
中譯：
根據來自超過4萬8千名退伍軍人的資料分析顯示，曾在伊拉克或阿富汗服役的軍人，在部署後出現新發呼吸道疾病的比例，明顯高於未曾部署的對照同儕。
費城賓州大學佩雷爾曼醫學院過敏專科醫師葛利森在新聞稿中表示：「被派往伊拉克與阿富汗的軍人，常暴露於燒坑煙霧、沙塵暴等空氣污染物之中。我們發現，這些暴露可能造成長期健康影響，尤其是會在服役多年後持續影響生活品質的呼吸道疾病。」
葛利森與同事的研究團隊，利用美國退伍軍人事務部的企業資料倉儲與觀察性醫療成果夥伴計畫資料庫，篩選出曾在「伊拉克自由行動」或「持久自由行動」中有一次部署紀錄的退伍軍人。所有參與者在部署前至少有一次門診紀錄，且無氣喘、慢性鼻炎、慢性鼻竇炎或鼻息肉的病史。
研究對象平均部署年齡為26.7歲，其中84%為男性、75%為白人、11%為西班牙裔或拉丁裔。每位部署者皆與一名條件相近的未部署退伍軍人進行比對。
與未部署同儕相比，曾部署的退伍軍人罹患氣喘的風險增加55%，鼻息肉風險增加48%，慢性鼻炎風險增加41%，慢性鼻竇炎風險增加27%。
-關鍵軍語-
※respiratory disease：呼吸道疾病
※deployment：部署
（取自DVIDS網站）
其他人也在看
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 2 小時前 ・ 31
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 414
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 479
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 60
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 10 小時前 ・ 6
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 19
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 130
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 40
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 269
北車、中山隨機傷人 嫌犯身份曝光：27歲通緝犯
台北捷運台北車站、中山站今（19日）傍晚發生隨機砍人事件，造成多名民眾受傷，其中1人傷勢嚴重、仍在急救中，27歲通緝犯張文遭警方包圍後墜樓，目前在醫院搶救，台北市長蔣萬安隨後趕到現場表示，初步研判嫌犯可能涉及墜落情形，詳細原因仍待進一步釐清，目前捷運系統已恢復正常營運，後續相關資訊將持續對外說明。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 26
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
台北車站血案奪2命！57歲男見義勇為不治 主播舒夢蘭震驚發聲「我們世界怎麼了」
台北車站今（19日）發生重大攻擊事件，一名男子在站內施放煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成7人受傷、2人死亡，其中1名57歲男子挺身制止卻不幸罹難；事件震撼社會，東森主播舒夢蘭也表達不敢置信，驚呼「每天都出入的北捷台北車站」。警方說明，27歲張姓嫌犯於台北車站犯案後逃往南西誠品一帶，再度製造混亂，隨後自高樓自由時報 ・ 3 小時前 ・ 64