【12月22日】看軍聞學英語

林國賓



Myanmar’s military government has begun broadcasting extensive video on state television of its crackdown on online scam centers, showing buildings being bulldozed and over 1,000 foreigners detained.

Myanmar is notorious for hosting cyberscam operations that target people all over the world. They usually involve gaining a person's confidence with romantic ploys and luring them into bogus investment schemes. The U.N. Office on Drugs and Crime has estimated that such activities generate just under $40 billion in annual revenue for criminal gangs.

The unusual length and detail of the reports beginning late last week on MRTV television appear to reflect the military government’s desire to publicize its efforts after months of bad publicity and international pressure. It is already ostracized by many nations for seizing power from Aung San Suu Kyi's elected government in 2021 and brutally fighting opponents.

The latest operation, which began on Nov. 18 in Shwe Kokko, resulted in the arrest of 1,746 foreigners in six days, according to a report on Monday in Myanma Alinn and other state-run newspapers.



緬甸軍政府開始在國營電視臺上大量播放取締網路詐騙園區的影片，畫面顯示大樓被推土機鏟平，以及超過1000名外國人被拘留。

緬甸因設立針對全球受害者的網路詐騙中心而惡名昭彰。這些詐騙通常透過浪漫誘騙取得受害者信任，接著將他們引入虛假的投資。依據聯合國毒品和犯罪問題辦公室的估計，這類犯罪每年為犯罪集團帶來將近400億美元的收入。

上週末起，《緬甸廣播電視臺》播出的這些報導，篇幅特別長、內容也異常詳細，似乎反映軍政府在數個月的負面新聞與國際壓力後，希望對外宣傳打詐決心。該政權自2021年推翻翁山蘇姬的民選政府並與反對者激烈交戰以來，一直受到多國排擠。

根據《緬甸之光報》和其他國營紙媒週一的報導，最新查緝行動於11月18日在水溝谷園區展開，6天內逮捕1746名外國人。



※military government：軍政府

※cyberscam：網路詐騙

（達志影像／路透社資料照片）