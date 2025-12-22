【12月23日】看軍聞學英語
■林國賓
原文：
Turkish defence companies signed $6.5 billion worth of contracts to reinforce and develop Turkey's integrated, multi-layered 'Steel Dome' air defence system, the Turkish Defence Industries Presidency (SSB) said on Wednesday.
NATO member Turkey, which in recent years has significantly ramped up its defence industry production and reduced dependence on external suppliers, first announced plans to build its Steel Dome - similar to Israel's Iron Dome system - in July 2024. The project is comprised of 47 components, including radars, missiles, electro-optical sensors, command and control centers, and air defense elements with different ranges.
Strikes by Israel - the Middle East's most advanced military with hundreds of U.S.-supplied F-15, F-16 and F-35 fighters - on Turkey's neighbours Iran and Syria, as well as on Lebanon and Qatar, unnerved Ankara in the last year and pushed it to ramp up air power and air defence to counter any possible threats.
Turkey has also become a leading manufacturer and exporter of armed drones, with these being used in conflicts in Ukraine, Syria, Nagorno-Karabakh, and across Africa.
中譯：
土耳其國防工業總署週三表示，土耳其國防企業已簽署總值65億美元的合約，用於強化和發展土耳其整合式多層「鋼穹」防空系統。
北約成員國土耳其近年大幅提升國防工業產能、減少對國外供應商的依賴，並於2024年7月首次宣布計畫建構類似以色列「鐵穹」系統的「鋼穹」。該計畫涵蓋47個項目，包括雷達、飛彈、電光感測器、指揮與控制中心，以及不同射程的防空武器。
因擁有數百架美國提供的F-15、F-16和F-35戰鬥機而成為中東最先進軍事力量的以色列，過去一年對土耳其鄰國伊朗和敘利亞，以及黎巴嫩和卡達的轟炸行動，使安卡拉當局深感不安，促使該國加速提升空中力量與防空能力，以因應任何可能的威脅。
土耳其也已成為武裝無人機的主要製造與出口國，其無人機已被用於烏克蘭、敘利亞、納卡及非洲多地的衝突之中。
-關鍵軍語-
※air defence system：防空系統
※electro-optical sensors：電光感測器

